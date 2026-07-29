Postura desprezível

A ousadia do presidente da Argentina, ao atacar autoridades brasileiras em evento da extrema-direita, evidencia a intenção fascista em incentivar animosidades. A retórica inflamada expõe a vontade de romper a amizade entre os gardelitos e o Brasil, em perspectiva belicosa a merecer as vaias do mundo civilizado.

Ao participar de um ato partidário no Brasil e escolher um discurso ofensivo, Milei abandonou a postura de chefe de Estado, escolhendo rebaixar-se. Ao romper protocolos da diplomacia e da convivência institucional, assinou o presidente albiceleste sua confissão de alinhamento com o que há de mais desprezível

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A resposta do Itamaraty – convocando o embaixador em Buenos Aires – mostra o tamanho da gravidade, embora mantenha o Brasil sua vocação civilizatória. Não se trata de suscetibilidade, mas disposição de preservar o respeito entre nações que compartilham fronteiras, comércio, integração regional e desafios comuns.

O ridículo extrapolou quando Milei tentou justificar a presença na convenção do PL como “retribuição” a suposta interferência de Lula na eleição argentina de 2023. A atitude expõe com clareza a disputa entre narrativas e fatos, escolhendo Milei o absurdo de fabricar delírios como se fossem reais.

O presidente da Argentina sabe que a visita de Lula a Cristina Kirchner ocorreu fora do período eleitoral e com autorização judicial, mas prefere criar cizânia. A fantasia chegou ao futebol, quando afirma que México e o Partido Democrata dos EUA teriam atuado na Copa contra a Argentina.

A denúncia de advogados argentinos, ao acusarem Milei de usar recursos públicos para viajar ao Brasil em agenda partidária, aumenta a indignação antifascista. Se confirmada, a acusação coloca o presidente em situação delicada: além de tensionar relações internacionais, teria violado normas internas. O Brasil e a Argentina têm longa tradição de cooperação, construída ao longo de décadas, portanto a postura desprezível de Milei não deve ser superdimensionada.