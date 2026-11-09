Virada climática

A ocorrência da COP31, a começar hoje em Antália, Turquia, transcende a nova rodada de negociações climáticas. O encontro surge em momento decisivo, no qual a comunidade internacional precisa demonstrar capacidade de migrar os compromissos da narrativa para a práxis.

Entre os principais temas, estão a redução da dependência dos combustíveis fósseis, o financiamento climático e a adaptação ao aquecimento global. Neste contexto, o Brasil chega à conferência ocupando uma posição de destaque. Após sediar a COP30 em Belém, o país busca consolidar o “Mapa do Caminho”, proposta voltada à transição energética e ao combate ao desmatamento. O desafio será transformar uma iniciativa voluntária em referência política capaz de influenciar negociações futuras e orientar políticas nacionais pelo mundo.

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A participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganha importância por ser a COP31 sua primeira grande agenda internacional após sua reeleição. O discurso presidencial deverá enfatizar a defesa do multilateralismo e reforçar a necessidade de cooperação global no enfrentamento da crise climática. Para além das palavras, o verdadeiro teste da COP31 será medir a disposição dos governos em assumir metas necessárias e, sobretudo, em financiá-las.

Sem recursos compatíveis e sem mecanismos de implementação, os acordos climáticos continuarão restritos às declarações diplomáticas. A distância entre o discurso e a prática é o maior obstáculo da governança climática global.

O Brasil tem a oportunidade de exercer liderança ao defender soluções conciliando desenvolvimento econômico, preservação ambiental e justiça climática. Mas essa liderança dependerá também da capacidade de apresentar resultados internos consistentes.

Em um mundo cada vez mais afetado por eventos extremos, a COP31 precisa ser lembrada pelas ações efetivamente realizadas. Esse é o desafio da conferência, dos líderes mundiais e do próprio Brasil, símbolo de resistência ao negacionismo climático e toda a pauta reacionária.