Vitória da Bahia | A TARDE

A saúde, a educação e a segurança são principais bens intermediários à felicidade da cidadania, objetivo maior de um Estado voltado para servir à população, de onde se pode comemorar a vontade política dos investimentos.

Quase metade – exatos 48% – do orçamento do governo estadual foi para estes três setores, aplaudindo-se, como desdobramento desta decisão de Ondina, as ações de combate à pobreza como prioridade dos gestores públicos.

Não é possível redarguir, pois contra fatos não há argumentos: o montante direcionado a melhorias na rede escolar, nos hospitais e nas viaturas e quartéis representa um recorde, merecendo a coroa de louros a equipe do governador.

Seria excessivo acrescentar as cifras destinadas à infraestrutura, mas não se pode errar por omissão: urbanismo e obras hídricas também compõem a estratégia de defesa dos mais vulneráveis, recebendo total de R$ 3,5 bilhões.

Algarismos, mesmo robustos, no entanto, não falam por si: é preciso acrescentar ao cartel os projetos planejados e executados com inteligência e boa vontade, características reveladoras do perfil da atual gestão de Jerônimo Rodrigues.

Entre as iniciativas pautadas nas práticas virtuosas de um administrador, estão as escolas de tempo integral, policlínicas, obras de mobilidade, sistemas de abastecimento de águas e serviços de contenção aos efeitos da superseca.

O êxito no trabalho de união e reconstrução, na Terra da Liberdade, tem como uma das causas o bom diálogo com Brasília, utilizando-se em capacidade consonante com a demanda os recursos obtidos para o bem do povo heroico.

Uma demonstração desta afinada tabelinha é o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, no âmbito federal, socorrendo aqui e acolá, especialmente, agora, pela rudeza das condições climáticas.

Superado o período das trevas em Brasília (2019-2022), o clarão ilumina 27 territórios baianos, voltando a trazer alegria a quem faz o desenvolvimento, irmanados para enfrentar adversidades, o seu governante e o povo do qual emana seu poder.