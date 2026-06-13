Adolescente é apreendida com quase 2 kg de drogas na Bahia

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Uma adolescente foi apreendida com mais de dois quilos de drogas na tarde de sexta-feira, 12, na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. A ação foi realizado por policiais militares do 28º BPM.

Os militares realizavam intensificação de policiamento no bairro Moisés, quando foram acionados para averiguar denúncia de tráfico de drogas naquela região.

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No local, os policiais se depararam com uma jovem que fugiu ao perceber a aproximação policial. Ela foi logo alcançada e abordada.

Apreensão

Na abordagem, foram apreendidos um tablete e 408 porções de maconha, totalizando 1.505 kg, 202 g de cocaína, uma pedra de crack de aproximadamente 500 g e 85 pedras da mesma substância, quatro balanças, um celular, uma faca e materiais para acondicionamento de drogas.

Todo material apreendido e a suspeita foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil que atende a região, onde será feito o registro do caso e adoção de medidas pertinentes.