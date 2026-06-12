Mulher é encontrada morta embaixo de guarda-roupa dentro de casa na Bahia

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Uma mulher de 59 anos foi encontrada sem vida dentro de sua residência em Irecê, município localizado no norte da Bahia. O caso foi registrado na quinta-feira, 11. quando o corpo da vítima foi localizado embaixo do guarda-roupa.

Identificada como Clarice Teles dos Santos, a mulher não apresentava marcas aparentes de agressão, segundo informações da Polícia Civil. Diante disso, a hipótese inicial é de que o móvel tenha tombado e provocado sua morte.

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As autoridades também informaram que o corpo já estava em avançado estado de decomposição no momento em que foi encontrado.

Para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e determinar a causa da morte, o corpo será submetido a exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT).