INVESTIGAÇÃO
Mulher é encontrada morta embaixo de guarda-roupa dentro de casa na Bahia
Vítima foi identificada como Clarice Teles dos Santos
Uma mulher de 59 anos foi encontrada sem vida dentro de sua residência em Irecê, município localizado no norte da Bahia. O caso foi registrado na quinta-feira, 11. quando o corpo da vítima foi localizado embaixo do guarda-roupa.
Identificada como Clarice Teles dos Santos, a mulher não apresentava marcas aparentes de agressão, segundo informações da Polícia Civil. Diante disso, a hipótese inicial é de que o móvel tenha tombado e provocado sua morte.
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As autoridades também informaram que o corpo já estava em avançado estado de decomposição no momento em que foi encontrado.
Para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e determinar a causa da morte, o corpo será submetido a exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT).