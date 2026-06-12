Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Mulher é encontrada morta embaixo de guarda-roupa dentro de casa na Bahia

Vítima foi identificada como Clarice Teles dos Santos

Leilane Teixeira
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher de 59 anos foi encontrada sem vida dentro de sua residência em Irecê, município localizado no norte da Bahia. O caso foi registrado na quinta-feira, 11. quando o corpo da vítima foi localizado embaixo do guarda-roupa.

Identificada como Clarice Teles dos Santos, a mulher não apresentava marcas aparentes de agressão, segundo informações da Polícia Civil. Diante disso, a hipótese inicial é de que o móvel tenha tombado e provocado sua morte.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍCIA

Homem é preso após mostrar vídeos pornôs a jovem em estação de metrô de Salvador
Homem é preso após mostrar vídeos pornôs a jovem em estação de metrô de Salvador imagem

POLÍCIA

Ossada humana é encontrada em mala despachada em ônibus para a Bahia
Ossada humana é encontrada em mala despachada em ônibus para a Bahia imagem

POLÍCIA

Igreja é invadida e tem dinheiro do dízimo furtado no sudoeste da Bahia
Igreja é invadida e tem dinheiro do dízimo furtado no sudoeste da Bahia imagem

As autoridades também informaram que o corpo já estava em avançado estado de decomposição no momento em que foi encontrado.

Para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e determinar a causa da morte, o corpo será submetido a exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia DPT guarda-roupa investigação irecê mulher morta

Relacionadas

Mais lidas