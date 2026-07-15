Adolescente é morto dentro de carro em ataque a tiros em Cajazeiras

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Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros dentro de um carro, na noite desta terça-feira, 14, durante um ataque no bairro de Cajazeiras, em Salvador. A vítima foi identificada como Gustavo Barbosa dos Santos.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o jovem estava no interior de um veículo, quando homens armados chegaram atirando, ferindo, além dele, outras duas pessoas, de 19 e 53 anos, que foram socorridas para uma unidade médica.

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Informações preliminares apontam que os feridos foram o pai e o amigo de Gustavo, o que não foi confirmado pelos órgãos oficiais.

Policiamento foi reforçado em Cajazeiras

O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Guias para perícia e remoção foram expedidas. Diligências e oitivas são realizadas para a identificação da autoria e da motivação do crime.

À reportagem, a Polícia Militar informou que guarnições realizaram o isolamento da área e intensificaram o policiamento na região.