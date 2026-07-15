Integrante de roubos contra idosos e turistas no Rio Vermelho é preso

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um homem de 24 anos, suspeito de integrar grupo criminoso responsável por realizar uma série de roubos no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, foi preso na manhã desta quarta-feira, 15, no Nordeste de Amaralina.

O suspeito foi localizado durante a Operação Parking, deflagrada pela Polícia Civil com o intuito de cumprir o mandado de prisão e oito de busca e apreensão. As investigações seguem em andamento para localizar os demais integrantes da associação criminosa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Idosos e turistas eram principais vítimas do grupo

Pessoas idosas e turistas eram as principais vítimas do grupo criminoso, segundo as investigações conduzidas pela 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho).

Os suspeitos atuavam de forma organizada, abordando vítimas em vias públicas, utilizando armas e empregando violência para subtrair bens como:

Celulares;

correntes;

relógios.

Outros seis integrantes do grupo já foram presos

Quatro outros homens suspeitos de integrar o grupo criminoso foram presos no dia 28 de novembro, em outra fase da Operação Parking. Anterior à ação, outros dois integrantes já haviam sido capturados.

Agora, na quarta fase da operação, o objetivo foi reunir novos elementos de prova para fortalecer as investigações e contribuir para o completo esclarecimento dos crimes apurados.

Equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), por meio da 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) cumpriram os mandados.