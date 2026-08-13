Agentes públicos e particulares são investigados por fraude em contratos na Bahia

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A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quinta-feira, 13, a Operação Severus, que investiga a possível participação de agentes públicos e particulares em um esquema criminoso dentro da Administração Municipal de Gongogi, no sul da Bahia.

A ação é a segunda fase da Operação Pacto Infame e busca aprofundar as investigações sobre possíveis fraudes em contratações públicas, com participação de servidores e pessoas ligadas a empresas. O esquema teria envolvimento também com recursos federais.

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Ao todo, 33 mandados de busca e apreensão são cumpridos em Gongogi, Itabuna, Ilhéus, Dário Meira, Ipiaú, Ibicaraí, Valença e Eunápolis. As ordens foram expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

Segundo a investigação, agentes públicos e particulares teriam atuado, em tese, em conjunto na prática de fraudes em:

licitações;

desvio de recursos públicos;

corrupção;

lavagem de dinheiro.

Entre as suspeitas estão o direcionamento de licitações, a utilização de documentos falsos, a simulação de procedimentos administrativos e pagamentos por serviços que não teriam sido executados ou que teriam sido realizados apenas parcialmente.

A investigação aponta ainda que os valores supostamente desviados teriam sido movimentados posteriormente por meio de pessoas e empresas, em uma tentativa de ocultar a origem dos recursos.

Dinheiro, joias e veículos

Além de documentos e equipamentos eletrônicos, a decisão judicial autorizou a apreensão de valores em espécie, joias e veículos relacionados aos investigados.

Também foram determinadas medidas de bloqueio e indisponibilidade de valores, imóveis, veículos e outros bens, até o limite de R$ 2 milhões.

O material recolhido será analisado pela PF e pela CGU. As investigações continuam para esclarecer os fatos e identificar a responsabilidade individual dos envolvidos.