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OPERAÇÃO SEVERUS

Agentes públicos e particulares são investigados por fraude em contratos na Bahia

Esquema acontecia dentro da Administração Municipal de Gongogi

Victoria Isabel
Por
Esquema teria envolvimento também com recursos federais
Esquema teria envolvimento também com recursos federais - Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quinta-feira, 13, a Operação Severus, que investiga a possível participação de agentes públicos e particulares em um esquema criminoso dentro da Administração Municipal de Gongogi, no sul da Bahia.

A ação é a segunda fase da Operação Pacto Infame e busca aprofundar as investigações sobre possíveis fraudes em contratações públicas, com participação de servidores e pessoas ligadas a empresas. O esquema teria envolvimento também com recursos federais.

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Ao todo, 33 mandados de busca e apreensão são cumpridos em Gongogi, Itabuna, Ilhéus, Dário Meira, Ipiaú, Ibicaraí, Valença e Eunápolis. As ordens foram expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

Segundo a investigação, agentes públicos e particulares teriam atuado, em tese, em conjunto na prática de fraudes em:

  • licitações;
  • desvio de recursos públicos;
  • corrupção;
  • lavagem de dinheiro.

Entre as suspeitas estão o direcionamento de licitações, a utilização de documentos falsos, a simulação de procedimentos administrativos e pagamentos por serviços que não teriam sido executados ou que teriam sido realizados apenas parcialmente.

A investigação aponta ainda que os valores supostamente desviados teriam sido movimentados posteriormente por meio de pessoas e empresas, em uma tentativa de ocultar a origem dos recursos.

Dinheiro, joias e veículos

Além de documentos e equipamentos eletrônicos, a decisão judicial autorizou a apreensão de valores em espécie, joias e veículos relacionados aos investigados.

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Também foram determinadas medidas de bloqueio e indisponibilidade de valores, imóveis, veículos e outros bens, até o limite de R$ 2 milhões.

O material recolhido será analisado pela PF e pela CGU. As investigações continuam para esclarecer os fatos e identificar a responsabilidade individual dos envolvidos.

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Tags

agentes públicos operação particulares polícia federal

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