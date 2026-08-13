Delivery de drogas: grupo usava redes sociais e apps para tráfico na Bahia

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Um grupo investigado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e comércio ilegal de armas de fogo e munições é alvo da Operação Nexus, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quinta-feira, 13.

A ação cumpre mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão em Feira de Santana, Salvador e Serra Preta. Os policiais buscam localizar armas, drogas, aparelhos celulares e outros elementos que possam contribuir para o avanço das investigações.

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Modus Operandi

Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava redes sociais e aplicativos de mensagens para comercializar drogas, armas de fogo e munições no sistema de delivery. Os interessados informavam o tipo de material que desejavam adquirir, e os produtos eram posteriormente entregues nos locais combinados, geralmente em domicílios.

As investigações apontam que os integrantes exerciam funções distintas dentro da estrutura criminosa, com atuação na comercialização e no transporte de drogas, armas e munições.

Um dos investigados utilizava a atividade de motorista de aplicativo como fachada para transportar drogas e armas. Segundo a apuração, ele fazia entregas dentro dos municípios e também deslocamentos entre Salvador, Feira de Santana e Serra Preta.

Operação Nexus

Coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Coordenação de Operações, a Operação Nexus mobiliza 14 equipes e 56 policiais civis.

Os resultados da ação serão divulgados após a conclusão e consolidação das diligências.