Mais de 200 porções de drogas são encontradas enterradas na areia da praia de Itapuã

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Mais de 200 porções de drogas foram desenterradas na praia de Itapuã, em Salvador, nesta quarta-feira, 12. Segundo a Polícia Militar, o material foi apreendido e um homem apontado como responsável pela comercialização dos entorpecentes foi preso em flagrante.

A apreensão aconteceu durante uma ação de inteligência realizada por equipes do Grupamento de Ações Rápidas e Repressivas da Águia (GARRA), do Esquadrão Águia da Polícia Militar.

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Durante a operação, os policiais localizaram o ponto utilizado para esconder o material e encontraram, enterradas na areia, pouco mais de 200 porções de maconha e crack, além de uma quantia em dinheiro.

Segundo a PM, o suspeito comercializava os entorpecentes na região e foi capturado durante a ação.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a unidade policial responsável pela ocorrência, onde foram adotadas as medidas cabíveis.