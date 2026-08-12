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Mais de 200 porções de drogas são encontradas enterradas na areia da praia de Itapuã

homem apontado como responsável pela comercialização dos entorpecentes foi preso em flagrante

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Mais de 200 porções de drogas são encontradas enterradas na areia da praia de Itapuã
Foto: Divulgação SSP

Mais de 200 porções de drogas foram desenterradas na praia de Itapuã, em Salvador, nesta quarta-feira, 12. Segundo a Polícia Militar, o material foi apreendido e um homem apontado como responsável pela comercialização dos entorpecentes foi preso em flagrante.

A apreensão aconteceu durante uma ação de inteligência realizada por equipes do Grupamento de Ações Rápidas e Repressivas da Águia (GARRA), do Esquadrão Águia da Polícia Militar.

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Durante a operação, os policiais localizaram o ponto utilizado para esconder o material e encontraram, enterradas na areia, pouco mais de 200 porções de maconha e crack, além de uma quantia em dinheiro.

Segundo a PM, o suspeito comercializava os entorpecentes na região e foi capturado durante a ação.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a unidade policial responsável pela ocorrência, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

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Tags

itapuã polícia militar Salvador tráfico de drogas

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