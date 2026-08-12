VEJA VÍDEO
Mais de 200 porções de drogas são encontradas enterradas na areia da praia de Itapuã
homem apontado como responsável pela comercialização dos entorpecentes foi preso em flagrante
Mais de 200 porções de drogas foram desenterradas na praia de Itapuã, em Salvador, nesta quarta-feira, 12. Segundo a Polícia Militar, o material foi apreendido e um homem apontado como responsável pela comercialização dos entorpecentes foi preso em flagrante.
A apreensão aconteceu durante uma ação de inteligência realizada por equipes do Grupamento de Ações Rápidas e Repressivas da Águia (GARRA), do Esquadrão Águia da Polícia Militar.
Durante a operação, os policiais localizaram o ponto utilizado para esconder o material e encontraram, enterradas na areia, pouco mais de 200 porções de maconha e crack, além de uma quantia em dinheiro.
Segundo a PM, o suspeito comercializava os entorpecentes na região e foi capturado durante a ação.
O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a unidade policial responsável pela ocorrência, onde foram adotadas as medidas cabíveis.