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MISTÉRIO

Consultor automotivo é executado dentro de carro em Salvador

Vítima foi identificada como Elton Bispo dos Santos, que trabalhava no ramo de proteção veicular

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Consultor automotivo é executado dentro de carro em Salvador
Foto: Reprodução redes sociais

Um consultor automotivo, de de 32 anos, foi encontrado morto dentro de um carro na tarde desta quarta-feira, 12, na Estrada das Pedreiras, no bairro de Cassange, em Salvador. A vítima foi identificada como Elton Bispo dos Santos, que trabalhava no ramo de proteção veicular.

O corpo estava no interior de um veículo que tinha a plotagem de uma empresa do setor. Nas proximidades do carro, também foram encontradas diversas cápsulas de munição espalhadas pela via. De acordo com a Polícia Civil, a vítima apresentava ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo.

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Polícia acionada

Equipes da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/São Cristóvão) foram acionadas e permaneceram no local para preservar a área até a realização da perícia.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu a investigação do caso e foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo.

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Mistério

Ainda não há informações sobre as circunstâncias em que Elton foi morto, nem sobre possíveis suspeitos. Segundo a Polícia Civil, diligências e oitivas estão sendo realizadas para esclarecer a dinâmica do homicídio e identificar a autoria e a motivação do crime.

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Tags

Cassange HOMICÍDIO Polícia Civil Salvador

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