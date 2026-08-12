Consultor automotivo é executado dentro de carro em Salvador

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Um consultor automotivo, de de 32 anos, foi encontrado morto dentro de um carro na tarde desta quarta-feira, 12, na Estrada das Pedreiras, no bairro de Cassange, em Salvador. A vítima foi identificada como Elton Bispo dos Santos, que trabalhava no ramo de proteção veicular.

O corpo estava no interior de um veículo que tinha a plotagem de uma empresa do setor. Nas proximidades do carro, também foram encontradas diversas cápsulas de munição espalhadas pela via. De acordo com a Polícia Civil, a vítima apresentava ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo.

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Polícia acionada

Equipes da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/São Cristóvão) foram acionadas e permaneceram no local para preservar a área até a realização da perícia.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu a investigação do caso e foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo.

Mistério

Ainda não há informações sobre as circunstâncias em que Elton foi morto, nem sobre possíveis suspeitos. Segundo a Polícia Civil, diligências e oitivas estão sendo realizadas para esclarecer a dinâmica do homicídio e identificar a autoria e a motivação do crime.