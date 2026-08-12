Cães são mortos e moradores denunciam série de ataques de rottweiler em Salvador

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Uma sequência de ataques envolvendo um rottweiler mobiliza moradores de Nazaré, em Salvador. Segundo relatos, cães que vivem nas ruas do bairro foram alvo do animal, com pelo menos três mortes e um cachorro ferido após as investidas.

Um dos episódios aconteceu em 19 de julho, na Rua Bela Vista do Cabral. Imagens divulgadas pela TV Bahia registraram o momento em que o rottweiler ataca um cachorro conhecido como Choquito. O animal foi mordido e sacudido durante a ação e, de acordo com moradores, morreu posteriormente em decorrência dos ferimentos.

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Outro cachorro, chamado Roberto Carlos, também foi atacado. Conforme relatos apresentados pela reportagem, mais de seis pessoas precisaram se mobilizar para conseguir separar os animais. Roberto Carlos sobreviveu, mas ficou com ferimentos e marcas de mordidas na região do pescoço.

O advogado Renato Rodrigo Lima, que acompanhou uma das tentativas de resgate, afirmou à TV Bahia que foi necessário um esforço prolongado para retirar o rottweiler de cima do cachorro.

"Esse cachorro (Roberto Carlos) estava embaixo do carro e o rapaz veio com rottweiler e veio para cima. Quando viu Roberto Carlos, afrouxou a corda. A gente se mobilizou para tentar salvar Roberto Carlos. Foram mais de 10 minutos", relatou.

"Um cachorro extremamente forte, um rottweiler grande, foi uma luta para tirar esse cão do pescoço de Roberto Carlos".

Renato Rodrigo mostrou ferimentos que sofreu no braço durante a intervenção e afirmou que Roberto Carlos também ficou bastante machucado.

Além dos casos registrados em vídeo, moradores relatam que outros dois cães foram encontrados mortos na região antes dos ataques serem filmados. A possível relação entre essas mortes e o rottweiler será investigada pela Polícia Civil. Dois gatos também teriam sido encontrados mortos.

"Não é um caso isolado", destaca Renato Rodrigo. "Suspeitamos que isso aí (mortes de animais) é devido à prática que ele faz".

Segundo o advogado, as imagens que mostram a morte de Choquito também levantam suspeitas sobre a conduta do tutor, já que, conforme o relato, ele não teria tomado medidas para impedir o ataque.

Os moradores ainda acusam o responsável pelo rottweiler de utilizar o animal para provocar ataques contra animais de rua. A Polícia Civil deverá investigar essa denúncia.

O caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris). De acordo com a corporação, o homem apontado como responsável pelo rottweiler ainda não foi formalmente identificado. A investigação também vai apurar se o tutor permitia ou estimulava as agressões.

À TV Bahia, o tutor, que não teve o nome divulgado, negou provocar os ataques. Ele afirmou que o cachorro reage quando é atacado.