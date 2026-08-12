POLÍCIA
Advogado é preso em destino turístico da Bahia por estuprar mulher uruguaia
Vítima relatou à Polícia Civil ter sofrido violência sexual em duas ocasiões
Um advogado de 47 anos foi preso na terça-feira, 11, em Itacaré, no sul da Bahia, durante uma investigação sobre o estupro de uma mulher uruguaia, de 55 anos. A prisão ocorreu após a Polícia Civil reunir elementos relacionados à denúncia apresentada pela vítima.
Segundo o relato feito às autoridades, a mulher teria sido atraída para a comunidade de Matinha, na zona rural do município, após receber do investigado uma proposta de trabalho na administração de um camping.
Depois de chegar ao local, a vítima relatou ter sofrido violência sexual em duas ocasiões. A denúncia deu início às diligências conduzidas pela Polícia Civil, que resultaram na adoção das medidas judiciais contra o suspeito.
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Além da investigação pelo crime, o homem já estava submetido a uma medida cautelar determinada pela Justiça que o impedia de entrar no Fórum de Itacaré. A decisão havia sido concedida em favor da juíza titular da Comarca.
O investigado foi levado para uma unidade policial, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. Por se tratar de um advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi comunicada após o cumprimento da prisão.
A captura foi realizada por policiais da Delegacia Territorial de Itacaré (DT/Itacaré), vinculada ao Departamento de Polícia do Interior (DEPIN), durante a Operação Malhas da Lei.
As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso.