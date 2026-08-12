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POLÍCIA

Advogado é preso em destino turístico da Bahia por estuprar mulher uruguaia

Vítima relatou à Polícia Civil ter sofrido violência sexual em duas ocasiões

Luan Julião
Por
Prisão foi cumprida por policiais da Delegacia Territorial de Itacaré
Prisão foi cumprida por policiais da Delegacia Territorial de Itacaré - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um advogado de 47 anos foi preso na terça-feira, 11, em Itacaré, no sul da Bahia, durante uma investigação sobre o estupro de uma mulher uruguaia, de 55 anos. A prisão ocorreu após a Polícia Civil reunir elementos relacionados à denúncia apresentada pela vítima.

Segundo o relato feito às autoridades, a mulher teria sido atraída para a comunidade de Matinha, na zona rural do município, após receber do investigado uma proposta de trabalho na administração de um camping.

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Depois de chegar ao local, a vítima relatou ter sofrido violência sexual em duas ocasiões. A denúncia deu início às diligências conduzidas pela Polícia Civil, que resultaram na adoção das medidas judiciais contra o suspeito.

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Além da investigação pelo crime, o homem já estava submetido a uma medida cautelar determinada pela Justiça que o impedia de entrar no Fórum de Itacaré. A decisão havia sido concedida em favor da juíza titular da Comarca.

O investigado foi levado para uma unidade policial, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. Por se tratar de um advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi comunicada após o cumprimento da prisão.

A captura foi realizada por policiais da Delegacia Territorial de Itacaré (DT/Itacaré), vinculada ao Departamento de Polícia do Interior (DEPIN), durante a Operação Malhas da Lei.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso.

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Tags

crimes sexuais estupro investigação policial Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

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