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AÇÃO POLICIAL

PCC é alvo de operação por sequestrar e torturar advogado

Ação foi batizada de Patrocínio Fiel e acontece nesta quarta-feira, 12

Edvaldo Sales
Por
Ação foi batizada de Patrocínio Fiel e acontece nesta quarta-feira, 12
Ação foi batizada de Patrocínio Fiel e acontece nesta quarta-feira, 12 - Foto: Reprodução | Instagram

Uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) tem como alvos sete membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), suspeitos de sequestro, extorsão, tortura e ameaça contra um advogado da Baixada Santista. A ação foi batizada de Patrocínio Fiel e acontece nesta quarta-feira, 12.

A operação conta com o apoio do Comando de Policiamento de Choque, da Polícia Militar de São Paulo, e cumpre mandados judiciais contra os investigados. As diligências ocorrem simultaneamente em municípios do litoral paulista e em Florianópolis, em Santa Catarina.

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Na Baixada Santista, os mandados são cumpridos em Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Cubatão. As equipes atuam em residências, estabelecimentos comerciais e no imóvel apontado pelas investigações como possível local de cativeiro da vítima.

A ação conta com mais de 110 policiais militares, incluindo equipes da ROTA, do 3º Batalhão de Polícia de Choque, do Canil e do COE. Os agentes atuam de forma integrada no cumprimento das medidas judiciais e na preservação de elementos que possam contribuir para o avanço das investigações.

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Ministério Público de São Paulo PCC São Paulo

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