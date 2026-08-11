Professora é presa por suspeita de maus-tratos contra cães na Bahia

Uma professora da rede municipal de ensino de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi presa na sexta-feira, 7, suspeita de maus-tratos contra animais. A ocorrência foi registrada no bairro Itapuã depois que moradores relataram a presença de urubus e um forte mau cheiro vindo de uma residência.

A denúncia chegou ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que acionou a Polícia Militar. Com autorização para entrar no imóvel, os agentes encontraram um cachorro macho vivo, mas bastante debilitado, além de esqueletos de outros animais.

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Segundo informações da polícia, o cão estava muito magro e permanecia em um ambiente insalubre, com ração deteriorada e com mofo espalhada pelo chão. Os agentes também notaram a presença de alguns resíduos e um forte odor de matéria orgânica em decomposição.

Na área externa, foi localizado o corpo de um cachorro em avançado estado de decomposição. Em um terreno lateral anexo à residência, a equipe encontrou ossada e um crânio que aparentava ser de um cão.

O animal que estava vivo foi retirado do imóvel e levado para atendimento no CCZ. De acordo com a coordenadora do órgão, Cíntia Checon, o cachorro apresentava grande quantidade de pulgas e carrapatos e iniciou o protocolo de cuidados veterinários.

“O animal já se encontra aqui na unidade, o único sobrevivente da residência, já entrou com o nosso protocolo de vacinação, verminfugação, muita pulga, muito carrapato nele, infestado. E a gente vai fazer os primeiros cuidados, depois castrar e vai ser disponível para adoção”, afirmou Cíntia.

Professora havia deixado a residência

De acordo com a investigação da Polícia Civil, a professora, de 58 anos, havia deixado o imóvel cerca de dois meses antes e se mudado para o bairro Gusmão. A residência de Itapuã teria ficado sob os cuidados da filha dela, de 33 anos, que, segundo a mãe, seria esquizofrênica.

Em depoimento, a mulher afirmou que não levou os cães para a nova casa porque, segundo ela, a proprietária do imóvel não permitia animais. Ela também informou que os cachorros eram provenientes de uma ninhada de seis filhotes e que havia conseguido doar apenas um.

1 de 5 Prisão professora | Foto: Divulgação

2 de 5 Professora sendo presa | Foto: Divulgação

3 de 5 Agentes fiscalizando o imóvel | Foto: Divulgação

4 de 5 Urubus em cima do muro | Foto: Divulgação

5 de 5 Animal morto no quintal | Foto: Divulgação

A professora relatou ainda que havia procurado o CCZ anteriormente em busca de auxílio e que, na segunda-feira, 3, teria retirado dois animais que já estavam mortos do imóvel.

A versão apresentada por ela, porém, será analisada no decorrer da investigação. Segundo Cíntia, o forte odor existente na residência indicava que havia animais mortos no local.

“Então, tinha um animal que morreu desde a semana passada, os urubus estavam comendo e, na segunda-feira, já estava morto. Ela recolheu dois mortos, que diziam que estavam dentro da casa, os de lá do fundo permaneceram mortos, e os urubus comendo. E aí ela disse que não tinha visto, não sabia, mas o cheiro era muito podre. Então, assim, da sala você sentia que tinha animal morto, que tinha alguma coisa podre lá no fundo”, relatou a coordenadora.

Perícia encontra outras ossadas

Após a ocorrência, uma equipe de perícia esteve no imóvel para analisar o local. Durante os trabalhos, foram encontradas outras carcaças de cães, inclusive, na área lateral onde os animais permaneciam separados da residência por um portão.

A perícia deverá ajudar a esclarecer as condições em que os animais eram mantidos e as circunstâncias das mortes.

A professora foi conduzida à delegacia sem o uso de algemas e passou a responder pelo crime previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605/1998, que trata de maus-tratos contra animais.

Justiça concede liberdade provisória

A professora passou por audiência de custódia na sexta-feira, 7. O juiz Heitor Awi Machado de Attayde, da 2ª Vara Criminal, concedeu liberdade provisória por entender que a prisão preventiva seria desproporcional.

A decisão estabeleceu medidas cautelares. Entre elas, a mulher está proibida de criar, manter, possuir, guardar ou ficar responsável por animais domésticos durante o processo, salvo nova determinação judicial.

Ela também deverá comparecer à Justiça quando for intimada, comunicar eventual mudança de endereço, não obstruir o andamento do processo, cumprir determinações judiciais e não cometer nova infração penal dolosa.

O cachorro resgatado permanece sob os cuidados do CCZ e deverá passar por recuperação antes de ser disponibilizado para adoção.