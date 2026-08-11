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CRIME

Homens invadem residência e atacam mulheres com foice durante tentativa de estupro

Vítimas contaram que os suspeitos invadiram o imóvel e tentaram obrigá-las a manter relações sexuais

Leilane Teixeira
Por
Não há informações sobre o estado de saúde do homem
Não há informações sobre o estado de saúde do homem - Foto: Reprodução Polícia Civil

Dois homens, de 23 e 28 anos, foram presos em flagrante nesta terça-feira, 11, suspeitos de tentar estuprar duas mulheres após invadirem uma residência na zona rural de Ouriçangas, na Bahia. Durante o crime, uma das vítimas foi ferida com golpes de foice e precisou ser socorrida.

Segundo informações da Polícia Militar, o ataque aconteceu na noite de segunda-feira, 10, em uma fazenda na localidade de Tapeirinha. As vítimas, de 24 e 27 anos, relataram que os suspeitos invadiram o imóvel e tentaram obrigá-las a manter relações sexuais. Após a recusa, a dupla utilizou uma foice encontrada na própria residência para agredi-las.

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A mulher ferida foi encaminhada ao Hospital Dantas Bião, em Alagoinhas. O estado de saúde dela não foi divulgado.

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Prisão dos suspeitos

Após serem acionados por moradores da região, policiais militares prestaram atendimento às vítimas e iniciaram buscas pelos suspeitos. Os dois homens foram encontrados horas depois, no centro de Ouriçangas.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam dinheiro em espécie, cartões bancários, um telefone celular e um relógio.

Os suspeitos foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Ouriçangas, onde foram autuados em flagrante por tentativa de estupro, tentativa de homicídio e roubo. Eles permanecem custodiados à disposição da Justiça.

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Tags

Bahia Ouriçangas Polícia Civil tentativa de estupro

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