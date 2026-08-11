Mulher rouba viatura da PM, foge para outra cidade e acaba presa após batida

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Uma mulher de 29 anos foi presa após furtar uma viatura da Polícia Militar em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O veículo foi levado até Rio das Ostras, onde a suspeita perdeu o controle e bateu contra uma contenção de um estabelecimento no bairro Costa Azul.

O caso aconteceu neste domingo, 9. Segundo a Polícia Militar, não houve registro de feridos durante a ocorrência.

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Cerco foi montado após furto

De acordo com a corporação, a viatura pertencia à 4ª Companhia do 32º BPM. Assim que o batalhão foi informado sobre o furto, os policiais montaram um cerco para tentar localizar e interceptar o veículo.

A mulher conseguiu deixar Barra de São João e seguiu em direção a Rio das Ostras. A fuga terminou quando ela atingiu a contenção de um estabelecimento no bairro Costa Azul. Os policiais fizeram a abordagem e efetuaram a prisão.

A suspeita, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhada para exame de alcoolemia e permaneceu presa. Ela responde por furto qualificado, em razão do prejuízo causado ao funcionamento de serviço público.

Policiais responsáveis pela viatura são afastados administrativamente

A Polícia Militar informou que abriu um procedimento para esclarecer como a mulher conseguiu ter acesso à direção da viatura.

Os dois policiais militares responsáveis pelo veículo foram presos administrativamente no batalhão. Eles deverão prestar esclarecimentos formais sobre o caso, inclusive ao subcomandante.

A audiência de custódia da mulher está marcada para esta terça-feira, 11.

Viatura passa por perícia

Após ser recuperada, a viatura foi submetida a perícia. O veículo deverá passar pelos reparos necessários antes de voltar a ser utilizado pela Polícia Militar.