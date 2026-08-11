Farmácia é investigada por venda irregular de remédios controlados na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Uma farmácia situada no Bairro Brasil, em Vitória da Conquista, foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta terça-feira, 11. A investigação teve início após denúncias sobre uma possível comercialização irregular de medicamentos controlados.

Durante a operação, agentes da 2ª Delegacia Territorial (DT/Vitória da Conquista) e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sudoeste), com suporte da Vigilância Sanitária municipal, encontraram produtos controlados mantidos em condições consideradas inadequadas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Produtos estavam em depósito irregular

Segundo a Polícia Civil, os materiais foram localizados em um depósito anexo à farmácia, utilizado pelos proprietários. O espaço não possuía climatização adequada para o armazenamento dos produtos, que estavam em desacordo com as condições exigidas para a conservação de medicamentos desse tipo.

Além dos produtos, a fiscalização encontrou receituários médicos ainda em branco, vinculados a unidades de saúde públicas e privadas de Vitória da Conquista. Um carimbo pertencente a uma profissional médica também foi localizado durante as diligências.

Todo o material foi recolhido e será submetido a análises no decorrer da investigação.

Materiais serão periciados

Após a apreensão, parte dos produtos foi encaminhada para a Vigilância Sanitária, responsável pelos procedimentos técnicos relacionados aos materiais. Outra parte foi enviada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.

Os proprietários do estabelecimento serão investigados por meio de inquérito policial. O procedimento deverá esclarecer as circunstâncias das irregularidades encontradas e verificar eventuais responsabilidades.

A ação contou com a participação das equipes da 2ª DT de Vitória da Conquista e do GATTI/Sudoeste, além do apoio da Vigilância Sanitária do município.