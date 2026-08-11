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POLÍCIA

Homem é morto a tiros dentro de carro em frente a posto de saúde em Salvador

Vítima estava no banco do carona quando suspeitos chegaram de carro e fizeram vários disparos

Luan Julião
Por
Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo
Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem foi morto a tiros na tarde desta terça-feira, 11, na Rua João Rodrigues Mendes, na região da Boa Vista do Lobato, em Salvador. O crime aconteceu em frente ao posto de saúde do bairro, nas proximidades do Colégio Alzemira Borges.

Segundo as informações iniciais apuradas no local, a vítima, identificada preliminarmente como Marcelo, estava no banco do carona de um veículo quando foi surpreendida pelos suspeitos. Após os disparos, o automóvel perdeu o controle e bateu contra um muro.

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A companheira do homem também estava no carro e foi atingida pelos tiros. Ela foi socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Suspeitos chegaram em outro veículo

Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram de carro, desembarcaram e efetuaram vários disparos contra o veículo onde estavam as vítimas. A dinâmica do ataque ainda deverá ser esclarecida pelas autoridades.

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O homem teria sido atingido por diversos disparos e morreu ainda no local. Informações preliminares apontam que ele seria morador do bairro do Alto do Cabrito, mas a identidade ainda não foi oficialmente confirmada.

Tiros assustaram crianças

A intensidade dos disparos provocou correria e apreensão na região. Crianças que estavam no Colégio Alzemira Borges ouviram os tiros e ficaram assustadas durante a ocorrência.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e permanecem no local. A área foi isolada para preservar a cena do crime e permitir a realização da perícia.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) são aguardadas para realizar os procedimentos periciais e encaminhar o corpo.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a autoria ou a motivação do homicídio. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

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Boa Vista do Lobato Polícia Civil Salvador segurança pública

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