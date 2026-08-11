VÍDEO: Vítima de importunação por turista revela detalhes após prisão do suspeito

A cantora Renata Nascimento, de 32 anos, deu detalhes sobre ter sido vítima de importunação sexual e racismo enquanto trabalhava em um estabelecimento de Morro de São Paulo, distrito de Cairu, no baixo sul da Bahia. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 5, e ganhou repercussão nas redes sociais após a mulher publicar um vídeo relatando o episódio.

Segundo Renata, um turista italiano de 53 anos começou a abordá-la enquanto ela cantava no local. De acordo com o relato, o homem a chamou de escrava, afirmou ser racialmente superior a ela e teria questionado se a cantora se prostituía.

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Em um vídeo gravado pela própria cantora, o homem aparece dizendo: "Eu quero você. Qual é o seu valor?"

Ainda segundo a vítima, o turista acompanhava a apresentação musical realizada em um estabelecimento comercial de Morro de São Paulo. Durante o show, ele teria tentado chamar a atenção da cantora de diferentes formas.

"Esse cara já estava extremamente bêbado quando eu cheguei ele começou a tentar chamar minha atenção a qualquer custo, ele pediu pro garçom perguntar pra mim qual era a bebida que eu estava querendo beber", afirmou.

Segundo a cantora, o homem também fez ofensas de cunho sexual e racial. Em determinado momento, ele teria apontado o celular para ela e repetido a palavra "escrava" para tentar fazê-la olhar para ele.

"Ele também fez ofensas de cunho sexual e em relação à cor também. Tentando chamar minha atenção, ele apontou o celular dele pra mim e chamou ‘escrava, escrava’, pra que eu olhasse pra ele", contou.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cantora registrou em vídeo momentos em que o italiano teria declarado que a possuía, além de tentativas de coagi-la à prostituição e de proferir injúrias raciais contra ela e funcionários do estabelecimento.

Segundo a equipe de atendimento, o homem já havia chegado ao local extremamente bêbado. A gerência teria orientado os funcionários a não vender mais bebidas alcoólicas ao cliente.

"A gerente do estabelecimento já tinha orientado os funcionários a não dar mais álcool pra ele. Não vender mais bebida pra ele. Então, eu fui também acolhida pelo local. Os funcionários do estabelecimento também foram vítimas desse cara', relatou.

A cantora afirmou ainda esperar que o suspeito permaneça preso e que não volte ao Brasil.

"Eu espero muito que a justiça siga sendo feita, que ele não saia nem tão cedo da prisão, que ele, se possível, nem pise mais pés dele aqui no Brasil, porque a gente merece muito mais. A gente merece pessoas que realmente valorizem a nossa cultura, a nossa história", desabafou.

Veja vídeo:

Suspeito foi preso

A Polícia Militar foi acionada após funcionários e clientes relatarem as ofensas. Segundo a corporação, equipes do 31º Batalhão identificaram o suspeito e encaminharam o homem e a suposta vítima para a Delegacia Territorial (DT) de Valença.

De acordo com a Polícia Civil, o italiano foi autuado em flagrante pelos crimes de importunação sexual e discriminação racial.

O suspeito permaneceu custodiado até a audiência de custódia, realizada na quinta-feira, 6. Na ocasião, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença determinou a prisão preventiva dele.

O que diz o TJBA

A 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença determinou a prisão preventiva de um cidadão italiano detido por importunação sexual e racismo. O crime aconteceu em uma pousada no distrito de Morro de São Paulo, localizado no município de Cairu. A decisão foi tomada em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 6.

Para assegurar ao acusado o amplo entendimento do ato e o exercício da defesa, foi nomeada uma intérprete para traduzir, em tempo real, a audiência. Além disso, uma cópia do dispositivo da sentença em italiano foi disponibilizada para o detido.

Segundo a decisão, o italiano abordou, na noite de quarta-feira, 5, uma cantora do estabelecimento proferindo palavras de cunho sexual e racistas. Os ataques discriminatórios também se estenderam a outros funcionários que intervieram no episódio.

“A conduta perpetrada agrediu a ordem pública e revelou profundo desprezo pelas normas de convivência social e pela dignidade humana do público presente”, destaca o juiz Cidval Santos Sousa Filho em trecho da decisão.

A determinação pontua ainda o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o italiano já se encontrava em regime semiaberto harmonizado concedido pela 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, em razão de outro delito.

O regime inclui a proibição expressa de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres, além da proibição de ingerir bebidas alcoólicas.

“O cometimento de novos crimes e o deliberado descumprimento das regras do regime harmonizado no curso da execução penal demonstram contumácia delitiva e confirmam a insuficiência das medidas cautelares alternativas”, afirma o magistrado.

O cidadão italiano foi encaminhado para o Conjunto Penal de Valença.