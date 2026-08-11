Grupo suspeito de vender armas tem R$ 38 milhões bloqueados na Bahia

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A Polícia Civil bloqueou judicialmente R$ 38 milhões em bens e valores vinculados a investigados por participação em uma organização criminosa suspeita de abastecer o mercado ilegal de armas de fogo na Bahia durante a Operação Exarmatio, deflagrada na manhã desta terça-feira, 11.

A ação cumpre 16 mandados de busca e apreensão em Feira de Santana, Santo Estêvão e Aracaju (SE). De acordo com as investigações, o grupo atua de forma estruturada na comercialização clandestina de armas de fogo, com atuação interestadual e divisão de funções entre os integrantes.

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Além do bloqueio financeiro, a operação tem como objetivo desarticular a organização criminosa, interromper o fluxo financeiro do grupo e reunir novos elementos de prova para o avanço das investigações.

Foto: Ascom-PCBA

Coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO), a operação mobiliza cerca de 80 policiais civis, distribuídos em 20 equipes, responsáveis pelo cumprimento das medidas judiciais e pelo prosseguimento das investigações.

A Operação Exarmatio conta com o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana (DRFR/Feira de Santana), da Diretoria Regional de Polícia do Interior Leste (DIRPIN/Leste), por meio da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª COORPIN/Feira de Santana), além da Polícia Civil de Sergipe.