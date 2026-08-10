Homem é investigado após jogar cachorro em açude na Bahia

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Um homem é investigado por suspeita de maus-tratos após ser filmado arremessando um cachorro em um açude, no distrito de Juazeirinho, zona rural de Conceição do Coité, na região sisaleira da Bahia.

O caso aconteceu nesta segunda-feira, 10, e ganhou repercussão após as imagens serem compartilhadas nas redes sociais. No vídeo, o suspeito aparece segurando o animal pelo pescoço antes de lançá-lo diversas vezes na água.

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Segundo informações preliminares, a própria pessoa envolvida teria publicado a gravação nas redes sociais.

O que diz a Polícia Civil?

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Coité. Até o momento, a identidade do suspeito não foi divulgada.

A Lei de Crimes Ambientais prevê pena de até cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda do animal para casos de maus-tratos contra cães e gatos.

Não há informações sobre o estado de saúde do cachorro.