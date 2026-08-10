Avô é preso suspeito de estuprar neta de 12 anos na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Um homem, de 58 anos, foi preso nesta segunda-feira, 10, suspeito de estuprar a neta, uma criança, de 12 anos. Ele foi localizado no Centro de Quijingue, na região norte da Bahia. Segundo as investigações, o crime ocorria desde dezembro de 2025.

O suspeito, que não teve o nome revelado, estava com mandado de prisão em aberto e foi preso ao se apresentar na unidade policial acompanhado de um advogado. O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Euclides da Cunha.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A decisão judicial foi cumprida por meio do investigadores da Delegacia Territorial de Quijingue, com auxílio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/ Conselheiro), da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Euclides da Cunha).