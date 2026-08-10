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ESTUPRO VULNERÁVEL

Avô é preso suspeito de estuprar neta de 12 anos na Bahia

Investigações apontam que crime acontecia desde dezembro de 2025

Andrêzza Moura
Por
Homem estava com mandado de prisão em aberto
Homem estava com mandado de prisão em aberto - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um homem, de 58 anos, foi preso nesta segunda-feira, 10, suspeito de estuprar a neta, uma criança, de 12 anos. Ele foi localizado no Centro de Quijingue, na região norte da Bahia. Segundo as investigações, o crime ocorria desde dezembro de 2025.

O suspeito, que não teve o nome revelado, estava com mandado de prisão em aberto e foi preso ao se apresentar na unidade policial acompanhado de um advogado. O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Euclides da Cunha.

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A decisão judicial foi cumprida por meio do investigadores da Delegacia Territorial de Quijingue, com auxílio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/ Conselheiro), da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Euclides da Cunha).

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