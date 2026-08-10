FATALIDADE
Menina de 2 anos é eletrocutada após colocar cabo de celular na boca
Caso aconteceu na Bahia, neste domingo, 9, Dia dos Pais
Uma menina de apenas dois anos, identificada como Eloá, morreu após sofrer uma possível descarga elétrica dentro de uma residência no distrito de Cruzeiro do Sul, zona rural de Vereda, no extremo sul da Bahia. A tragédia foi registrada neste domingo, 9, Dia dos Pais.
Informações preliminares apontam que a garotinha tomou o choque após morder um cabo de celular que estava ligado à energia elétrica. Eloá ainda foi levada ao Hospital e Maternidade Ana Lúcia Magalhães, mas já chegou morta.
Ainda conforme relatos, o médico plantonista, que não teve o nome informado, teria constatado uma lesão na cavidade bucal da criança compatível com uma descarga elétrica.
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Apesar da suspeita inicial, somente após o resultado dos exames periciais será possível estabelecer o que de fato motivou a morte da garotinha.
O caso foi registrado no plantão regional da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Teixeira de Freitas). As informações são do Blog do Marcelo.