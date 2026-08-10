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INVESTIGAÇÃO

Jovem de 22 anos é preso após matar o pai a facadas durante discussão

Vítima foi dentificada como Amauri Piqui dos Reis, de 52 anos

Leilane Teixeira
Por
Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Divulgação / Ascom - PCBA

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 10, suspeito de matar o próprio pai no distrito de Vanderlei, zona rural do município de Barra, no oeste da Bahia.

A vítima, identificada como Amauri Piqui dos Reis, de 52 anos, foi atingida por golpes de arma branca durante uma discussão familiar e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

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Buscas

Após o crime, equipes da Delegacia Territorial (DT) de Barra iniciaram buscas para localizar o suspeito. A ação contou com o apoio da 28ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e da Companhia Independente de Policiamento Tático do Meio Oeste (CIPT-MO/Rondesp Meio Oeste).

O investigado foi encontrado nas proximidades da comunidade onde o homicídio ocorreu e acabou preso em flagrante. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

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Tags

Barra HOMICÍDIO oeste da bahia Polícia Civil

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