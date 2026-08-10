Servidor de prefeitura baiana desvia mais R$100 mil em materiais

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Uma operação da Polícia Civil batizada de Arrefecer, deflagrada nesta segunda-feira, 10, no município de Casa Nova, no norte da Bahia, terminou com um homem preso em flagrante, um veículo apreendido e a descoberta de um desvio de mais R$100 mil em patrimônio público.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito detido é um servidor contratado pela gestão municipal. O homem, que não teve o nome revelado, teria retirado de um depósito público mais de 16 aparelhos de ar-condicionado, materiais elétricos e de papelaria.

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Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os investigadores da Delegacia Territorial de Casa Nova, unidade ligada à 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), encontraram um veículo que teria sido usado para transportar os materiais furtados.

A Polícia Civil tenta identificar a possível participação de outras pessoas, recuperar os bens que ainda não foram localizados. O homem preso vai responder por fraude processual.