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FRAUDE PROCESSUAL

Servidor de prefeitura baiana desvia mais R$100 mil em materiais

Homem foi preso em flagrante durante operação da Polícia Civil

Andrêzza Moura
Por
Polícia apura participação de outras pessoas na fraude
Polícia apura participação de outras pessoas na fraude - Foto: Divulgação Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil batizada de Arrefecer, deflagrada nesta segunda-feira, 10, no município de Casa Nova, no norte da Bahia, terminou com um homem preso em flagrante, um veículo apreendido e a descoberta de um desvio de mais R$100 mil em patrimônio público.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito detido é um servidor contratado pela gestão municipal. O homem, que não teve o nome revelado, teria retirado de um depósito público mais de 16 aparelhos de ar-condicionado, materiais elétricos e de papelaria.

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Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os investigadores da Delegacia Territorial de Casa Nova, unidade ligada à 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), encontraram um veículo que teria sido usado para transportar os materiais furtados.

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A Polícia Civil tenta identificar a possível participação de outras pessoas, recuperar os bens que ainda não foram localizados. O homem preso vai responder por fraude processual.

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Casa Nova-BA Fraude Processual Polícia Civil Bahia Prefeitura de Casa Nova

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