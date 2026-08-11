Adolescente de 13 anos é apreendido suspeito de estuprar criança em Salvador

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Um adolescente de 13 anos foi apreendido pela Polícia Civil da Bahia, nesta segunda-feira, 10, no bairro de Nova Brasília, em Salvador. O jovem é suspeito de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

De acordo com a Polícia Civil, a medida judicial foi expedida no âmbito das investigações que apuram uma denúncia de violência sexual contra uma criança.

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O adolescente, alvo do mandado de busca e apreensão, foi apresentado à autoridade especializada, que adotou as providências legais cabíveis. A 4ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Salvador foi comunicada sobre o cumprimento da ordem judicial.

A ação integra a Operação Juventude Segura, iniciativa permanente voltada ao enfrentamento qualificado de atos infracionais, ao cumprimento de determinações judiciais, à prevenção da reincidência e à proteção integral de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas em Situação de Vulnerabilidade (DPMCV).