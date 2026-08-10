Carro de luxo de Deolane é apreendido durante abordagem policial

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O carro de luxo registrado em nome da influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi apreendido pela Polícia Militar na madrugada de domingo, 9, na zona leste de São Paulo. O veículo, um Mercedes-Benz GLC 300 avaliado em cerca de R$ 260 mil, era conduzido pelo filho mais velho dela, Giliard Vidal dos Santos, que estava acompanhado da namorada.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 21º Batalhão realizavam patrulhamento na Avenida Salim Farah Maluf, na altura do bairro Anália Franco, quando receberam um alerta relacionado ao automóvel. A informação indicava a existência de uma ordem de busca e apreensão vinculada ao veículo.

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Abordagem

Durante a abordagem, os policiais confirmaram que havia um mandado de busca e apreensão expedido pelo delegado Edmar Rogério Dias Caparroz, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Presidente Venceslau, responsável pela investigação que resultou na prisão de Deolane Bezerra por suposta ligação com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ainda segundo a corporação, ao consultar os sistemas de segurança, os agentes verificaram que Giliard possui registros anteriores por adulteração de sinal identificador de veículo e ameaça. Como não havia mandado de prisão em aberto contra ele, o jovem foi liberado após os procedimentos.

A ocorrência foi encaminhada ao 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas, onde o caso foi registrado.