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OPERAÇÃO CONTRAFLUXO

Droga avaliada em R$ 1,3 milhões é apreendida em rota interestadual

Entorpecentes saíram de São Paulo com destino a interior da Bahia

Alice Paulilo
Por
Polícia Civil apreendeu 26 quilos de cocaína
Polícia Civil apreendeu 26 quilos de cocaína - Foto: Thanize Borges / Ascom-PCBA

Uma mercadoria com cerca de 26 quilos de cocaína, avaliada em aproximadamente R$ 1,3 milhão, foi apreendida na última segunda-feira, 10, em um ônibus com rota interestadual. Na ocasião, o transporte estava na rodoviária de Vitória da Conquista e uma mulher, de 38 anos, responsável pela droga, também foi presa em flagrante.

De acordo com as investigações da Operação Contrafluxo da Polícia Civil, os entorpecentes saíram de São Paulo e tinham como destino o município de Ibicuí, no sudoeste baiano, onde seria distribuída na região.

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Durante a ação, os policiais localizaram a droga acondicionada em 25 pacotes, em uma mala no bagageiro. O bilhete da bagagem estava em posse da suspeita, que foi presa em flagrante e apresentada, junto ao material apreendido na unidade policial do município.

As investigações foram realizadas pela Delegacia Territorial (DT/Ibicuí), com apoio da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (21ª COORPIN/Itapetinga). A ação contou ainda com o apoio da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (10ª COORPIN/Vitória da Conquista) e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sudoeste).

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Tags

drogas operação Polícia Civil

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