Mulher é presa com 26 kg de cocaína dentro de mala em rodoviária na Bahia

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Uma investigação sobre o transporte interestadual de drogas levou à prisão em flagrante de uma mulher de 38 anos, na noite de segunda-feira, 10, na rodoviária de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ela foi encontrada com aproximadamente 26 quilos de cocaína que, segundo a Polícia Civil, seriam levados para Ibicuí.

A apreensão ocorreu durante a Operação Contrafluxo, conduzida para apurar uma rota utilizada no deslocamento de entorpecentes entre diferentes estados. Conforme as investigações, a droga havia saído de São Paulo e seguiria até Ibicuí, onde seria distribuída na região.

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Droga estava em bagagem no ônibus

Os policiais localizaram a cocaína no bagageiro de um ônibus. A suspeita estava com o bilhete utilizado para identificar a mala onde o entorpecente foi encontrado.

Ao todo, foram apreendidos 25 pacotes contendo cocaína, que juntos pesavam cerca de 26 quilos.

Após a prisão, a mulher e todo o material apreendido foram encaminhados para uma unidade da Polícia Civil. Os procedimentos legais foram realizados no local, e a investigada permanece à disposição da Justiça.

Investigação envolveu equipes de diferentes unidades

A apuração foi realizada pela Delegacia Territorial de Ibicuí, com suporte da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itapetinga.

Também participaram da ação equipes da 10ª Coorpin, em Vitória da Conquista, e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gatti/Sudoeste).