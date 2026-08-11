IMPORTUNAÇÃO
Mulher descobre que era observada por vizinho pela janela do condomínio na Bahia
Ela conseguiu uma medida protetiva após denunciar um vizinho por importunação sexual
Uma mulher conseguiu uma medida protetiva após denunciar um vizinho por importunação sexual em um condomínio residencial no bairro Aviário, em Feira de Santana. O homem passou a ser investigado depois de ser flagrado por câmeras de segurança observando a janela do imóvel onde a vítima mora.
O episódio aconteceu na noite de sexta-feira, 7. Sem perceber a presença do suspeito, a moradora permaneceu dentro de casa e só descobriu o que havia ocorrido após receber uma ligação de uma vizinha, que viu o homem nas proximidades da residência e resolveu alertá-la.
Ao acessar as imagens do sistema de monitoramento, a vítima constatou a movimentação do investigado. As gravações mostram o homem caminhando pelo condomínio, circulando nas proximidades da casa e voltando diversas vezes para a janela da moradora. Em um dos momentos, ele também faz gestos em direção ao próprio corpo.
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Caso registrado
A ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, que conduz as investigações por suspeita de importunação sexual. Além da medida protetiva concedida à vítima, testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar no esclarecimento do caso.
Em nota, a administração do condomínio informou que prestou apoio à moradora desde o momento em que tomou conhecimento da situação e forneceu às autoridades imagens e outras informações que podem contribuir para a investigação. O residencial afirmou ainda que o homem não permanece mais no local.
O condomínio informou que também adotou providências para garantir o cumprimento da medida protetiva e estuda aplicar as sanções previstas na convenção interna, incluindo medidas relacionadas à permanência do morador no empreendimento. A administração ressaltou que repudia qualquer tipo de assédio ou violência e seguirá colaborando com as autoridades.