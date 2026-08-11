Criador de conteúdo adulto e influencer tem prisão convertida para preventiva

O influenciador digital Júnior Honorato teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça nesta terça-feira, 11, após passar por audiência de custódia em Salvador. Ele é investigado por suspeita de tráfico de drogas e foi preso no último domingo, 9, no bairro de Pituaçu.

Além de Júnior, Lucas Sousa Dantas, de 32 anos, que também foi detido durante a ação policial, permanecerá preso por decisão da Justiça.

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Na decisão, a juíza Thaís de Carvalho Kronemberger entendeu que há indícios suficientes da prática do crime e considerou que a quantidade de droga apreendida, a forma de armazenamento do entorpecente e a tentativa de fuga dos investigados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

Conhecido por produzir conteúdo adulto para as redes sociais, Júnior Honorato viu seu número de seguidores crescer após a repercussão da prisão. Quando foi detido, o influenciador tinha menos de 30 mil seguidores. Nesta terça-feira, o perfil já ultrapassava a marca de 50 mil.

Prisão

A prisão aconteceu no domingo, 9, quando policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram três homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir. Durante o acompanhamento, um dos agentes afirmou ter visto Júnior dispensar um saco contendo 45 porções de cocaína. Já com Lucas foram encontradas 13 porções da mesma droga, além de R$ 210 em dinheiro e um aparelho celular.

O laudo pericial confirmou que todo o material apreendido era cocaína, totalizando 109,76 gramas, distribuídas em 56 embalagens individuais, prontas para comercialização, conforme a investigação.

A magistrada destacou que, embora Júnior seja réu primário, essa condição não é suficiente para afastar a prisão preventiva diante das circunstâncias do flagrante. No caso de Lucas, pesou ainda o fato de ele possuir uma condenação anterior pelo crime de receptação, circunstância apontada como indicativo de risco de reiteração criminosa.

Caso será analisado pelo MP

Outro ponto determinado pela Justiça foi o encaminhamento do caso ao Ministério Público para apurar denúncias de agressões supostamente praticadas por policiais durante a abordagem. A juíza também determinou que a Polícia Militar envie ao processo os dados de rastreamento por GPS da viatura utilizada na ocorrência.

Os dois investigados foram autuados por tráfico de drogas. Um terceiro homem abordado durante a ação foi ouvido na Central de Flagrantes e acabou liberado por não ter sido encontrado nenhum material ilícito com ele.