Fonoaudióloga é baleada no pescoço dentro de ônibus durante confronto armado

Uma fonoaudióloga de 53 anos foi baleada dentro de um ônibus na manhã desta quarta-feira, 12, durante um confronto entre policiais militares e homens armados em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima, identificada como Aline de Siqueira Affonso, que seguia para o trabalho quando foi atingida.

O disparo acertou o pescoço de Aline e provocou uma lesão na região cervical. Ela foi levada em estado grave para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por uma cirurgia de emergência com duração de cerca de quatro horas e meia. Após o procedimento, a fonoaudióloga foi encaminhada para o Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Aline estava a caminho de um plantão no hospital onde trabalha. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência na Avenida Meriti e acabaram recebidas a tiros por homens armados. Os policiais reagiram e contaram com o apoio de agentes que estavam em uma viatura nas proximidades. Os suspeitos conseguiram fugir.

Depois do confronto, os PMs foram avisados de que uma passageira havia sido baleada dentro de um coletivo que trafegava pela avenida.

Policial dirigiu ônibus até hospital

Diante da gravidade da situação, um policial militar habilitado para conduzir ônibus assumiu a direção do veículo e levou Aline diretamente para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Outros agentes auxiliaram no deslocamento, abrindo caminho no trânsito para que o coletivo chegasse mais rapidamente à unidade de saúde.

Na chegada ao hospital, o ônibus acabou colidindo com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas em decorrência da batida.