PM é presa suspeita de envolvimento na morte de colega encontrado carbonizado

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Uma policial militar foi presa suspeita de envolvimento na morte de um colega do mesmo batalhão, encontrado baleado e carbonizado dentro de um carro em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Júlia Natália Girão Gomes foi detida nesta terça-feira, 11, e autuada em flagrante por homicídio.

A vítima é o soldado Raphael Sampaio da Silva, de 27 anos. Ele e Júlia trabalhavam no mesmo batalhão da Polícia Militar e, de acordo com as investigações, teriam mantido um relacionamento amoroso.

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Segundo as investigações, o marido da policial também é investigado por possível participação no crime e prestou depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Versão suspeita

A suspeita contra Júlia ganhou força após a Polícia Civil identificar contradições na versão apresentada por ela sobre o ocorrido. Inicialmente, a PM afirmou que também teria sido vítima da ação e chegou a ser encontrada amarrada em uma área próxima ao local do homicídio.

Durante as investigações, porém, imagens de câmeras de segurança passaram a ser analisadas e uma delas registrou Júlia em uma oficina do marido às 8h52 de terça-feira.

O registro não seria compatível com o relato apresentado inicialmente pela policial. Diante da divergência, os investigadores passaram a apurar a possibilidade de que a cena em que ela foi encontrada amarrada tenha sido forjada para simular que também havia sido vítima.

Além da participação de Júlia, a Polícia Civil apura se o marido dela teve envolvimento na morte de Raphael. O homem foi chamado para prestar esclarecimentos no DHPP.

Ele possui antecedentes relacionados a estelionato, falsa identidade, lavagem ou ocultação de bens, organização criminosa, receptação e posse irregular de arma de fogo.

Júlia também responde a processos por: