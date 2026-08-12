Mansão histórica de Silvio Santos é alvo de invasão no Morumbi

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A residência onde Silvio Santos viveu, no Morumbi, em São Paulo, foi alvo de uma suspeita de invasão no fim da tarde do último domingo, 9. O imóvel, que atualmente não é ocupado pela família do apresentador, é acompanhado por funcionários.

Segundo o registro da ocorrência, uma funcionária acionou a Polícia Militar após relatar que três homens usando toucas teriam entrado na casa. Antes da entrada no imóvel, os suspeitos teriam parado um veículo de cor preta em frente à residência.

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A PM foi até o endereço para verificar a denúncia e realizou uma vistoria no local. Nenhuma pessoa foi encontrada dentro da casa e, de acordo com o registro policial, não foram identificados sinais de arrombamento.

A perícia foi solicitada para analisar a residência. Também foi acionado o AFIS, sistema utilizado na identificação por impressões digitais, além de uma equipe do CERCO.

O caso foi registrado como suspeita de violação de domicílio e encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia, vinculada à 3ª Seccional de Polícia.

Histórico da Mansão Abravanel

Conhecido como Mansão Abravanel, o imóvel já foi cenário de um episódio que marcou a história da família de Silvio Santos.

Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel foi sequestrada depois de ser levada da residência e ficou uma semana em cativeiro. Dois dias depois de ser libertada, o sequestrador Fernando Dutra Pinto invadiu a mansão e manteve Silvio Santos refém por cerca de sete horas.

Na ocasião, o caso teve grande repercussão e contou com a presença do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, durante as negociações para libertar o apresentador.