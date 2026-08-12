Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Mansão histórica de Silvio Santos é alvo de invasão no Morumbi

Mansão ficou conhecida nacionalmente após Silvio Santos ser mantido refém no imóvel em 2001

Luan Julião
Por
Silvio Santos
Silvio Santos - Foto: Reprodução/SBT

A residência onde Silvio Santos viveu, no Morumbi, em São Paulo, foi alvo de uma suspeita de invasão no fim da tarde do último domingo, 9. O imóvel, que atualmente não é ocupado pela família do apresentador, é acompanhado por funcionários.

Segundo o registro da ocorrência, uma funcionária acionou a Polícia Militar após relatar que três homens usando toucas teriam entrado na casa. Antes da entrada no imóvel, os suspeitos teriam parado um veículo de cor preta em frente à residência.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A PM foi até o endereço para verificar a denúncia e realizou uma vistoria no local. Nenhuma pessoa foi encontrada dentro da casa e, de acordo com o registro policial, não foram identificados sinais de arrombamento.

A perícia foi solicitada para analisar a residência. Também foi acionado o AFIS, sistema utilizado na identificação por impressões digitais, além de uma equipe do CERCO.

Leia Também:

TIROTEIO

Fonoaudióloga é baleada no pescoço dentro de ônibus durante confronto armado
Fonoaudióloga é baleada no pescoço dentro de ônibus durante confronto armado imagem

POLÍCIA

Cães são mortos e moradores denunciam série de ataques de rottweiler em Salvador
Cães são mortos e moradores denunciam série de ataques de rottweiler em Salvador imagem

POLÍCIA

Advogado é preso em destino turístico da Bahia por estuprar mulher uruguaia
Advogado é preso em destino turístico da Bahia por estuprar mulher uruguaia imagem

O caso foi registrado como suspeita de violação de domicílio e encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia, vinculada à 3ª Seccional de Polícia.

Histórico da Mansão Abravanel

Conhecido como Mansão Abravanel, o imóvel já foi cenário de um episódio que marcou a história da família de Silvio Santos.

Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel foi sequestrada depois de ser levada da residência e ficou uma semana em cativeiro. Dois dias depois de ser libertada, o sequestrador Fernando Dutra Pinto invadiu a mansão e manteve Silvio Santos refém por cerca de sete horas.

Na ocasião, o caso teve grande repercussão e contou com a presença do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, durante as negociações para libertar o apresentador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

invasão de domicílio Mansão Abravanel segurança residencial sílvio santos

Relacionadas

Mais lidas