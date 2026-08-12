MAUS-TRATOS
Gatos são achados mortos e moradores denunciam envenenamento na Bahia
Denunciantes apontam que, somente nesta terça-feira, 11, cinco animais apareceram mortos
Moradores de Muniz Ferreira, cidade do recôncavo Baiano, denunciam uma série de casos de maus-tratos e mortes de gatos, que vêm ocorrendo desde o início do ano no município. De acordo com eles, somente nesta terça-feira, 11, cinco animais foram localizados sem vida, na Rua da Matriz.
Ainda conforme os denunciantes, alguns desses animais foram colocados dentro de sacos e abandonados na porta de uma residência. Eles acreditam que os gatos foram mortos por envenenamento.
Além da Rua da Matriz, os casos também foram registrados no Loteamento São João - Haroldo -, e na região da Avenida.
Um morador, que preferiu anonimato, revelou que, no dia 3 deste mês, um de seus gatos foi atingido por uma pedrada enquanto passava pela Rua da Matriz. O felino foi levado ao veterinário e precisou levar 20 pontos no ferimentos.
Já no dia 4, um gato, de aproximadamente dois meses e meio, morreu envenenado na porta da casa do dono. O caso também aconteceu na Rua da Matriz.
Registrado na delegacia
Por conta dos inúmeros casos, o morador resolveu procurar a delegacia da cidade, nesta terça-feira, 11, para registrar um Boletim de Ocorrência.
“Estou aguardando novos desdobramentos do caso e que o culpado seja descoberto e punido”, relatou o homem.
Leia Também:
A partir do registro, agora, os moradores esperam que os crimes sejam apurados pela Polícia Civil e que os responsáveis sejam identificados e punidos. As informações são do Blog do Valente.