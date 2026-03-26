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FEMINICÍDIO?

Agricultora é morta a facadas na frente da filha após crise de ciúmes

Mulher foi identificada como Sandra Lima Alves

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/03/2026 - 17:42 h

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Imagem ilustrativa da imagem Agricultora é morta a facadas na frente da filha após crise de ciúmes
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Uma agricultora de 54 anos, identificada como Sandra Lima Alves, foi morta com golpes de faca na quarta-feira, 25, em Conceição do Jacuípe. O caso ocorreu por volta das 15h, no loteamento João Paulo II.

O companheiro da vítima foi preso em flagrante suspeito de cometer o crime. Segundo as investigações iniciais, o homem agiu por ciúmes e desconfianças sobre um suposto envolvimento extraconjugal da vítima. Durante uma discussão, ele atacou Sandra, que ficou gravemente ferida.

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Filha presenciou o crime

Uma das filhas do casal tentou separar a briga, mas também foi atingida pelos golpes. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde e já recebeu alta.

Sandra também chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Antônio Carlos Magalhães, em Conceição do Jacuípe, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada por meio do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito contido por moradores da região.

O homem foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Jacuípe, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Ele segue à disposição da Justiça. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento de Sandra.

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Tags:

Bahia feminicídio prisão

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