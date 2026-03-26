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POLÍCIA

Caminhão é atingido por árvore e duas pessoas morrem no interior da Bahia

Equipes da PRF, Samu e Corpo de Bombeiros atuaram na retirada da árvore e dos veículos envolvidos

Luan Julião

Por Luan Julião

26/03/2026 - 17:32 h

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R-415 já havia registrado outra tragédia recentemente, com a morte de um motociclista
R-415 já havia registrado outra tragédia recentemente, com a morte de um motociclista -

Duas pessoas perderam a vida após uma árvore cair sobre um caminhão, provocando ainda a colisão de uma ambulância na BR-415, no sul da Bahia. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, 26, em um trecho conhecido como “Curva do Boi”, na região da pedreira União, no sentido Itabuna-Itapé.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a árvore caiu diretamente sobre a cabine de um caminhão-baú, causando a morte imediata dos dois ocupantes do veículo. Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas.

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Logo após, uma ambulância que trafegava na pista contrária colidiu com a árvore que bloqueava a rodovia. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo de emergência.

Interdição da rodovia e atendimento das equipes de resgate

O acidente obrigou a interdição total da BR-415 nos dois sentidos, gerando congestionamento na região durante a manhã. Equipes da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar a árvore e os veículos envolvidos. A pista foi liberada após a conclusão dos trabalhos de remoção.

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As autoridades afirmam que as circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. A Polícia Civil não havia se pronunciado até a última atualização desta reportagem.

Histórico de acidentes na mesma rodovia

A BR-415 registrou outro acidente grave recentemente. No dia 16 de março, um jovem de 28 anos, identificado como George Fernando Ferreira Silva, morreu após uma semana internado, vítima de uma colisão entre sua motocicleta e um carro, no bairro Nova Itabuna.

Imagens de um câmera de segurança instalada em um caminhão registraram o momento da batida, mostrando George e a pessoa que estava na garupa sendo arremessados com o impacto.

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acidente Bahia sul da bahia

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