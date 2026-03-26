Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil

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Polícia Civil apreende diversos itens desviados de uma loja digital - Foto: Divulgação | PC-BA

Um motorista de 38 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil da Bahia (PC), nesta quarta-feira, 25, suspeito de desviar cargas pertencentes a uma loja digital, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 50 mil.

A prisão foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), após o compartilhamento de informações de inteligência que indicavam vários desaparecimentos de mercadorias durante o transporte.

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Entenda a prisão

Com base nas informações apuradas pela PC, os oficiais iniciaram um acompanhamento tático velado do suspeito e o abordaram no momento em que ele estacionava o veículo para descarregar em um centro de distribuição.

Durante a inspeção do veículo, os policiais constataram que o lacre de segurança da carga havia sido violado, com indícios de manipulação, gerando um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 50 mil.

Motorista admitiu envolvimento

O motorista confessou estar envolvido no esquema, além de relatar que fazia paradas combinadas em postos de combustíveis, onde as mercadorias eram retiradas por outros envolvidos.

Ele também indicou locais utilizados para armazenar os produtos subtraídos.

Mercadorias e veículos apreendidos

Após as investigações, equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos realizaram ações nos municípios de Feira de Santana e Santa Terezinha.

Com isso, localizaram um imóvel utilizado para ocultar parte das mercadorias desviadas.

No local, foram apreendidos diversas mercadorias relacionados ao esquema:

aparelhos celulares;

notebooks;

eletrodomésticos;

eletroeletrônicos;

pneus automotivos.

Além disso, foram encontrados outros itens variados, como:

um revólver calibre .32;

um carregador de pistola calibre 9 mm;

documentos e veículos com sinais de adulteração, entre eles três motocicletas e um automóvel.

Todo material apreendido foi encaminhado para procedimentos legais e será analisado no curso da investigação.

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.