POLÍCIA
Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador
Agentes estavam preparando um ponto de fiscalização quando foram surpreendidos pelo veículo
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Um policial militar foi atropelado por um carro com estrutura para som de "paredão", enquanto preparava a Avenida Dois de Julho, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, para a montagem de um ponto de abordagem na manhã desta quinta-feira, 26.
Os agentes estavam sinalizando a via quando foram surpreendidos por um carro com “som de paredão” em alta velocidade avançou sobre o local e atingiu o oficial.
Policial resgatado
Após o impacto, o policial militar foi resgatado por uma equipe do Grupamento Aéreo (Graer) e encaminhado a uma unidade de saúde.
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Até o momento, não se tem atualizações do estado de saúde do oficial ferido.
Motorista detido
Ainda de acordo com a PM, o condutor do veículo foi detido no local da ocorrência e encaminhado à Polícia Civil da Bahia, onde todas as medidas cabíveis foram tomadas.
Conforme a corporação, o veículo foi levado ao pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito da Bahia).
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