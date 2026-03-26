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POLÍCIA

Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

Agentes estavam preparando um ponto de fiscalização quando foram surpreendidos pelo veículo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/03/2026 - 15:44 h

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Policial militar é atropelado por carro "paredão" enquanto preparava ponto de abordagem em Salvador
Policial militar é atropelado por carro "paredão" enquanto preparava ponto de abordagem em Salvador -

Um policial militar foi atropelado por um carro com estrutura para som de "paredão", enquanto preparava a Avenida Dois de Julho, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, para a montagem de um ponto de abordagem na manhã desta quinta-feira, 26.

Os agentes estavam sinalizando a via quando foram surpreendidos por um carro com “som de paredão” em alta velocidade avançou sobre o local e atingiu o oficial.

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Policial resgatado

Após o impacto, o policial militar foi resgatado por uma equipe do Grupamento Aéreo (Graer) e encaminhado a uma unidade de saúde.

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Até o momento, não se tem atualizações do estado de saúde do oficial ferido.

Motorista detido

Ainda de acordo com a PM, o condutor do veículo foi detido no local da ocorrência e encaminhado à Polícia Civil da Bahia, onde todas as medidas cabíveis foram tomadas.

Conforme a corporação, o veículo foi levado ao pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito da Bahia).

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