Saiba quem era Beto Cunha, coach esportivo morto em Stella Maris

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Saiba quem era o coach esportivo, Beto Cunha, assassinado nesta quarta-feira, 25. - Foto: Reprodução | Redes Socais

Um homem identificado como Roberto Cunha Lima, conhecido como Beto Cunha, foi assassinado na noite desta quarta-feira, 25, no bairro de Stella Maris, em Salvador. Ele possuía mais de seis mil seguidores nas redes sociais, onde se identificava como coach esportivo.

Em seu perfil oficial do Instagram, Beto publicava vídeos e fotos de dicas a seus seguidores, voltadas ao mundo fitness, principalmente nos recortes de:

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musculação;

dieta;

bem estar.

Além disso, Beto afirmava em sua biografia da rede social que ajudava as pessoas a emagrecer ou hipertrofiar, processo que resulta em músculos maiores e mais fortes, sem fórmulas mágicas.

Além disso, ele vendia marmitas saudáveis e compartilhava resultados dos seus alunos em um método de 15 dias para emagrecimento e ganho de massa.

De acordo com seu perfil, Beto possuía 30 anos de experiência no ramo.

Comoção dos seguidores

Após a confirmação da morte de Beto Cunha, seus seguidores comentaram sobre o ocorrido e enviaram diversas mensagens de luto e lamentação.

"Meu irmão, Deus está te recebendo de braços abertos, ainda não caiu a ficha, você sempre será lembrado nas ótimas memórias em meus pensamentos, um grande guerreiro por dentro e por fora, se de coração grande, prestativo, trabalhador, focado em seus objetivos, na família, sei que aonde você tá, estará sempre sendo o grande BETONEIRA ❤️", expressou um seguidor.

"Descanse em paz Beto, vai fazer muita falta 😞. Meus sentimentos pra família!", disse um outro. "Rapaz... que notícia mais triste. A pessoa saí de casa pra morrer nas mãos de bandidos. E os governantes ainda protegem esses "Cidadãos". Que Deus conforte os corações dos familiares, e que a justiça de Deus seja feita!", desabafou outra seguidora.

Casos segue sendo investigado

Até o momento, o autor dos disparos não foi identificado ou preso. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas a principal linha de investigação inicial aponta para execução.



Relembre o crime

O crime aconteceu por volta das 18h desta quarta-feira, 25, na Alameda Dilson Jatahy Fonseca, no bairro de Stella Maris, em Salvador Segundo informações preliminares, a vítima caminhava pela via quando foi surpreendida por um homem em uma motocicleta.

De acordo com relatos iniciais, o suspeito utilizava uma bolsa de entregas semelhante às de aplicativos de delivery no momento do ataque. Ele se aproximou de Beto e efetuou diversos disparos e fugiu logo em seguida.