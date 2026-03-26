Suspeito de matar namorada em hotel tem prisão mantida após audiência de custódia

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Tiago Sóstenes Miranda de Matos teve sua prisão mantida após passar por audiência de custódia - Foto: Reprodução Redes Sociais

O policial penal Tiago Sóstenes Miranda de Matos, suspeito de matar a namorada em um hotel de Aracaju, teve sua prisão mantida pela Justiça de Sergipe após passar por audiência de custódia nesta quinta-feira, 26.

A audiência aconteceu no Fórum Gumersindo Bessa, após Thiago receber alta do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), nesta quarta-feira, 25.

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De acordo com investigações da Polícia Civil, o oficial teria tentado tirar sua própria vida após a morte de sua namorada, Flávia Barros, de 38 anos, no último domingo, 22.

Thiago deu entrada em hospital

Thiago deu entrada no Huse com um ferimento por arma de fogo, passou por cirurgia na unidade no mesmo dia do crime. Ele já havia realizado novos exames após a intervenção.

Suspeito exonerado de cargo

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap-BA), Thiago foi exonerado do cargo de diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso.

Ainda conforme a pasta, o suspeito:

não respondia a nenhum processo administrativo disciplinar;

tinha um histórico funcional regular;

vinha desempenhando as funções de gestão sem registros de condutas incompatíveis com o cargo até então.

Saiba quem era a namorada e vítima do assassinato

Flávia Barros, de 38 anos, era empresária e foi morta na capital de Sergipe com a arma funcional de Thiago, conforme aponta a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP).

Ambos viajaram juntos para um show de Rey Vaqueiro, que aconteceu no sábado, 21.

Horas antes de ser encontrada sem vida, Flávia encontrou momentos de lazer nas redes sociais | Foto: Reprodução

Flávia era empresária e morava em Paulo Afonso, no norte da Bahia. Seu corpo foi velado na cidade e depois levado ao Canindé de São Francisco, em Sergipe, onde foi sepultado na segunda-feira (23).

A empresária havia recém completado 38 anos, no dia 15 de março, data essa em que, de acordo com as amigas, também foi pedida em namoro por Thiago, suspeito de ter cometido o crime.

O casal havia começado a se relacionar em novembro de 2025, mesmo que sem um relacionamento oficial.