Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ARACAJU

Suspeito de matar namorada em hotel tem prisão mantida após audiência de custódia

Investigação aponta que Tiago Sóstenes Miranda de Matos teria tentado tirar a própria vida após a morte de Flávia Barros

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/03/2026 - 15:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Tiago Sóstenes Miranda de Matos teve sua prisão mantida após passar por audiência de custódia
Tiago Sóstenes Miranda de Matos teve sua prisão mantida após passar por audiência de custódia -

O policial penal Tiago Sóstenes Miranda de Matos, suspeito de matar a namorada em um hotel de Aracaju, teve sua prisão mantida pela Justiça de Sergipe após passar por audiência de custódia nesta quinta-feira, 26.

A audiência aconteceu no Fórum Gumersindo Bessa, após Thiago receber alta do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), nesta quarta-feira, 25.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com investigações da Polícia Civil, o oficial teria tentado tirar sua própria vida após a morte de sua namorada, Flávia Barros, de 38 anos, no último domingo, 22.

Thiago deu entrada em hospital

Thiago deu entrada no Huse com um ferimento por arma de fogo, passou por cirurgia na unidade no mesmo dia do crime. Ele já havia realizado novos exames após a intervenção.

Leia Também:

Saiba quem era Beto Cunha, coach esportivo morto em Stella Maris
Violência contra a mulher: saiba como funciona o anonimato no Disque Denúncia
“Bunker” do CV, com porta de 350 kg é estourado pela polícia
Envolvidos em sequestro em shopping de Salvador são mortos em operação

Suspeito exonerado de cargo

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap-BA), Thiago foi exonerado do cargo de diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso.

Ainda conforme a pasta, o suspeito:

  • não respondia a nenhum processo administrativo disciplinar;
  • tinha um histórico funcional regular;
  • vinha desempenhando as funções de gestão sem registros de condutas incompatíveis com o cargo até então.

Saiba quem era a namorada e vítima do assassinato

Flávia Barros, de 38 anos, era empresária e foi morta na capital de Sergipe com a arma funcional de Thiago, conforme aponta a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP).

Ambos viajaram juntos para um show de Rey Vaqueiro, que aconteceu no sábado, 21.

Horas antes de ser encontrada sem vida, Flávia encontrou momentos de lazer nas redes sociais
Horas antes de ser encontrada sem vida, Flávia encontrou momentos de lazer nas redes sociais | Foto: Reprodução

Flávia era empresária e morava em Paulo Afonso, no norte da Bahia. Seu corpo foi velado na cidade e depois levado ao Canindé de São Francisco, em Sergipe, onde foi sepultado na segunda-feira (23).

A empresária havia recém completado 38 anos, no dia 15 de março, data essa em que, de acordo com as amigas, também foi pedida em namoro por Thiago, suspeito de ter cometido o crime.

O casal havia começado a se relacionar em novembro de 2025, mesmo que sem um relacionamento oficial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato Morte policial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tiago Sóstenes Miranda de Matos teve sua prisão mantida após passar por audiência de custódia
Play

Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil

Tiago Sóstenes Miranda de Matos teve sua prisão mantida após passar por audiência de custódia
Play

Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

Tiago Sóstenes Miranda de Matos teve sua prisão mantida após passar por audiência de custódia
Play

Polícia Civil desmonta esquema de produção de cocaína e maconha na Bahia

Tiago Sóstenes Miranda de Matos teve sua prisão mantida após passar por audiência de custódia
Play

Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

x