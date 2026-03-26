Investigação mira esquema de apostas em jogo do Campeonato Carioca

Inquérito da DECON investiga esquema de apostas envolvendo R$ 300 mil - Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press

Um inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro, conduzido pela Delegacia do Consumidor (DECON), investiga um grupo de apostadores suspeito de manipular resultados de uma partida do Campeonato Carioca deste ano, com possíveis ganhos de até R$ 300 mil.

O jogo investigado foi entre Portuguesa e Nova Iguaçu, realizado em 7 de fevereiro, pela sexta rodada da Taça Guanabara. A Lusa venceu por 1 a 0.

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Cartões amarelos sob suspeita

O foco das investigações são os cartões amarelos aplicados durante a partida. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e a CBF foram alertadas sobre um número elevado de apostas casadas, indicando que Luiz Gustavo, lateral da Portuguesa, e Sidney, zagueiro/volante do Nova Iguaçu, seriam advertidos.

O árbitro Fifa Bruno Arleu foi responsável pela partida. Sidney recebeu cartão amarelo no fim do primeiro tempo, enquanto Luiz Gustavo foi advertido no início do segundo tempo. O valor apostado pelos envolvidos teria sido de R$ 40 mil.

Clubes adotam posturas distintas

Os clubes reagiram de formas diferentes diante do caso. O Nova Iguaçu manteve Sidney normalmente no elenco. Por outro lado, a Portuguesa decidiu afastar Luiz Gustavo das atividades do clube e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

Em nota oficial, o clube afirmou:

"A Associação Atlética Portuguesa informa que tomou ciência das investigações envolvendo o atleta Luiz Gustavo. Assim que foi comunicada sobre o caso, a diretoria do clube adotou imediatamente as medidas cabíveis, realizando o afastamento do jogador de suas atividades e colocando a instituição à disposição das autoridades competentes, colaborando integralmente para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos."