Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Investigação mira esquema de apostas em jogo do Campeonato Carioca

Cartões amarelos aplicados em momentos estratégicos da partida levantaram suspeitas

Luan Julião

Por Luan Julião

26/03/2026 - 17:02 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Inquérito da DECON investiga esquema de apostas envolvendo R$ 300 mil
Inquérito da DECON investiga esquema de apostas envolvendo R$ 300 mil -

Um inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro, conduzido pela Delegacia do Consumidor (DECON), investiga um grupo de apostadores suspeito de manipular resultados de uma partida do Campeonato Carioca deste ano, com possíveis ganhos de até R$ 300 mil.

O jogo investigado foi entre Portuguesa e Nova Iguaçu, realizado em 7 de fevereiro, pela sexta rodada da Taça Guanabara. A Lusa venceu por 1 a 0.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Cartões amarelos sob suspeita

O foco das investigações são os cartões amarelos aplicados durante a partida. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e a CBF foram alertadas sobre um número elevado de apostas casadas, indicando que Luiz Gustavo, lateral da Portuguesa, e Sidney, zagueiro/volante do Nova Iguaçu, seriam advertidos.

Leia Também:

Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil
Caso Sara Freitas: condenação surpreende defesa e abre nova batalha nos tribunais
Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

O árbitro Fifa Bruno Arleu foi responsável pela partida. Sidney recebeu cartão amarelo no fim do primeiro tempo, enquanto Luiz Gustavo foi advertido no início do segundo tempo. O valor apostado pelos envolvidos teria sido de R$ 40 mil.

Clubes adotam posturas distintas

Os clubes reagiram de formas diferentes diante do caso. O Nova Iguaçu manteve Sidney normalmente no elenco. Por outro lado, a Portuguesa decidiu afastar Luiz Gustavo das atividades do clube e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

Em nota oficial, o clube afirmou:

"A Associação Atlética Portuguesa informa que tomou ciência das investigações envolvendo o atleta Luiz Gustavo. Assim que foi comunicada sobre o caso, a diretoria do clube adotou imediatamente as medidas cabíveis, realizando o afastamento do jogador de suas atividades e colocando a instituição à disposição das autoridades competentes, colaborando integralmente para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Futebol Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inquérito da DECON investiga esquema de apostas envolvendo R$ 300 mil
Play

Polícia Civil desmonta esquema de produção de cocaína e maconha na Bahia

Inquérito da DECON investiga esquema de apostas envolvendo R$ 300 mil
Play

Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

Inquérito da DECON investiga esquema de apostas envolvendo R$ 300 mil
Play

Justiça por Thamires: multidão, protesto e cortejo marcam sepultamento em Salvador

Inquérito da DECON investiga esquema de apostas envolvendo R$ 300 mil
Play

Thamiris: população tenta incendiar casa de suspeito e ônibus são remanejados

x