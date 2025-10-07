POLÍCIA
Amizade? Suspeito de matar amigo com 40 facadas na Bahia é preso
Inquérito policial foi concluído e o homem foi indiciado por homicídio qualificado
Por Luan Julião
Feira de Santana ainda tenta assimilar a violência do assassinato de Vinícius Silva dos Santos, 22 anos, morto de forma brutal dentro da casa de um amigo no bairro Tomba, no dia 30 de agosto. Nesta terça-feira, 7, a Polícia Civil prendeu o suspeito, de 36 anos, responsável pelo crime que chocou a cidade.
Segundo a Delegacia de Homicídios (DH) local, o autor e a vítima eram amigos, mas um desentendimento dentro da residência acabou em tragédia. O laudo pericial apontou que Vinícius sofreu 40 facadas, atingindo face, pescoço, tórax e abdômen. O corpo foi encontrado na sala, após familiares e vizinhos acionarem a polícia.
As investigações envolveram perícias, oitivas de testemunhas e análise de provas, que indicaram a fuga do suspeito para Inhambupe logo após o crime. Ele permaneceu escondido até ser localizado e preso.
O inquérito já foi concluído e enviado à Justiça, com o suspeito indiciado por homicídio qualificado. O episódio deixa uma comunidade abalada, ainda perplexa diante da brutalidade do ato cometido entre amigos.
