Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Amizade? Suspeito de matar amigo com 40 facadas na Bahia é preso

Inquérito policial foi concluído e o homem foi indiciado por homicídio qualificado

Luan Julião

Por Luan Julião

07/10/2025 - 14:08 h | Atualizada em 08/10/2025 - 6:48
Inquérito policial já foi concluído e encaminhado à Justiça
Inquérito policial já foi concluído e encaminhado à Justiça -

Feira de Santana ainda tenta assimilar a violência do assassinato de Vinícius Silva dos Santos, 22 anos, morto de forma brutal dentro da casa de um amigo no bairro Tomba, no dia 30 de agosto. Nesta terça-feira, 7, a Polícia Civil prendeu o suspeito, de 36 anos, responsável pelo crime que chocou a cidade.

Segundo a Delegacia de Homicídios (DH) local, o autor e a vítima eram amigos, mas um desentendimento dentro da residência acabou em tragédia. O laudo pericial apontou que Vinícius sofreu 40 facadas, atingindo face, pescoço, tórax e abdômen. O corpo foi encontrado na sala, após familiares e vizinhos acionarem a polícia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Beira-Mar e Marcinho VP são alvos de megaoperação contra o CV
Policial é atropelada por carro na contramão enquanto corria em Salvador
PRF acusada de racismo contra PM é solta após audiência de custódia

As investigações envolveram perícias, oitivas de testemunhas e análise de provas, que indicaram a fuga do suspeito para Inhambupe logo após o crime. Ele permaneceu escondido até ser localizado e preso.

O inquérito já foi concluído e enviado à Justiça, com o suspeito indiciado por homicídio qualificado. O episódio deixa uma comunidade abalada, ainda perplexa diante da brutalidade do ato cometido entre amigos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brutalidade crime facadas feira de santana Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inquérito policial já foi concluído e encaminhado à Justiça
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Inquérito policial já foi concluído e encaminhado à Justiça
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Inquérito policial já foi concluído e encaminhado à Justiça
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Inquérito policial já foi concluído e encaminhado à Justiça
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x