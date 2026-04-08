Bahia reduz roubos e furtos a veículos no 1º trimestre de 2026

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Roubos e furtos de veículos caem no estado no início de 2026 - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Os crimes contra o patrimônio apresentaram queda significativa na Bahia no primeiro trimestre de 2026, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Os roubos de veículos lideraram a redução, com queda de 30,9%. Os furtos também recuaram 11,3%, enquanto os roubos a ônibus diminuíram 15,4% no período.

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Outro dado de destaque é que o estado não registrou nenhum ataque a banco entre janeiro e março, um marco diante do histórico desse tipo de crime no país.

Queda nas mortes violentas

Além da redução nos crimes patrimoniais, a Bahia também registrou queda nas mortes violentas. No primeiro trimestre de 2026, foram contabilizados 864 casos, contra 1.109 no mesmo período do ano passado, o que representa uma redução de 22%.

A diminuição foi observada em diferentes regiões: Salvador teve queda de 29%, a Região Metropolitana de 18,5% e o interior de 20,6%.

Festas populares sem mortes violentas

As principais festas populares do estado, como o Carnaval, as Lavagens e o Festival da Virada, terminaram sem registro de mortes violentas neste verão.

Apesar disso, o período carnavalesco contabilizou 437 ocorrências de violação de direitos humanos, segundo a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH), sem registros fatais.

Ao MASSA!, o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, atribuiu os resultados ao reforço das ações integradas e ao uso de tecnologia.

“Passamos por todas as festas populares, incluindo o grande Carnaval de Salvador, e chegamos ao terceiro ano consecutivo sem morte violenta nesse período. Esse é um resultado que mostra o quanto a tecnologia tem sido uma aliada no nosso trabalho”, afirmou.

Tecnologia e reconhecimento facial

O uso de tecnologia também foi apontado como um dos fatores para os resultados. O sistema de reconhecimento facial identificou mais de 650 pessoas apenas nos três primeiros meses do ano, atingindo uma das metas previstas para 2026.

Segundo o secretário, a inteligência aplicada tem ampliado a eficiência das operações policiais em todo o estado.

Mais prisões e apreensões de armas

O número de prisões cresceu no período. Foram 9.381 pessoas presas, um aumento de 9,1% em relação ao mesmo trimestre de 2025, com média de 104 detenções por dia.

As apreensões de armas de fogo também aumentaram, totalizando 1.994 unidades, alta de 1,7%. A média foi de 22 armas retiradas de circulação por dia, incluindo 24 fuzis.

Combate ao crime organizado

No enfrentamento às organizações criminosas, 36 lideranças foram alcançadas no trimestre, incluindo quatro capturas realizadas fora do país, em operações conjuntas com a Polícia Federal e a Interpol.

Entre os destaques está a prisão, na Bolívia, de João Vítor Santos Souza, conhecido como Nanã, apontado como chefe do Comando Vermelho e mentor do sequestro do presidente do Partido Verde, Ivanilson Gomes, ocorrido em 2025.

De acordo com a SSP-BA, ações integradas, tecnologia e investimentos seguem como pilares no combate às facções criminosas no estado.