"Bomba" do aeroporto de Salvador surpreende ao revelar objeto inusitado

Local chegou a ser interditado para que as equipes pudessem fazer a retirada do item - Foto: Will Recarey | Salvador Bahia Airport | Reprodução

As primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 31, foram bastante agitadas em Salvador. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionada para averiguar uma suposta bomba que teria sido deixada na área de desembarque do aeroporto da capital baiana.

O local chegou a ser interditado para que as equipes pudessem fazer a retirada do item, mas após análise, ficou esclarecido que se tratava de um chaveiro de borracha no formato de explosivo.

A equipe do Portal A TARDE esteve no local e registrou uma movimentação bastante tranquila. O Bope agiu de forma rápida para proceder a retirada do objeto.

O aeroporto de Salvador está funcionando?

Em nota, a concessionária que administra do aeroporto de Salvador informou que o item foi retirado por equipes especializadas, e que o terminal não teve o seu funcionamento afetado onde o embarque e desembarque ocorreu normalmente.

A Secretaria de Segurança Pública informou que agentes das polícias Civil e Militar inciaram a apuração para esclarecer uma ocorrência no Aeroporto Internacional de Salvador, envolvendo um chaveiro de borracha em formato de explosivo.

Para atender a ocorrência, foi preciso acionar o Esquadrado Antibombas do Batalhão de Operação Policiais Especiais (BOPE) da PM. Câmeras de segurança e depoimentos de funcionários serão fundamentais para esclarecer as circunstâncias do caso.