Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

"Bomba" do aeroporto de Salvador surpreende ao revelar objeto inusitado

Esquadrão Antibombas da PM foi acionado para atender a ocorrência na manhã desta sexta

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

31/10/2025 - 8:54 h | Atualizada em 31/10/2025 - 9:05
Local chegou a ser interditado para que as equipes pudessem fazer a retirada do item
Local chegou a ser interditado para que as equipes pudessem fazer a retirada do item -

As primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 31, foram bastante agitadas em Salvador. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionada para averiguar uma suposta bomba que teria sido deixada na área de desembarque do aeroporto da capital baiana.

O local chegou a ser interditado para que as equipes pudessem fazer a retirada do item, mas após análise, ficou esclarecido que se tratava de um chaveiro de borracha no formato de explosivo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A equipe do Portal A TARDE esteve no local e registrou uma movimentação bastante tranquila. O Bope agiu de forma rápida para proceder a retirada do objeto.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

O aeroporto de Salvador está funcionando?

Em nota, a concessionária que administra do aeroporto de Salvador informou que o item foi retirado por equipes especializadas, e que o terminal não teve o seu funcionamento afetado onde o embarque e desembarque ocorreu normalmente.

A Secretaria de Segurança Pública informou que agentes das polícias Civil e Militar inciaram a apuração para esclarecer uma ocorrência no Aeroporto Internacional de Salvador, envolvendo um chaveiro de borracha em formato de explosivo.

Para atender a ocorrência, foi preciso acionar o Esquadrado Antibombas do Batalhão de Operação Policiais Especiais (BOPE) da PM. Câmeras de segurança e depoimentos de funcionários serão fundamentais para esclarecer as circunstâncias do caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aeroporto de Salvador bomba bope

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Local chegou a ser interditado para que as equipes pudessem fazer a retirada do item
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Local chegou a ser interditado para que as equipes pudessem fazer a retirada do item
Play

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

Local chegou a ser interditado para que as equipes pudessem fazer a retirada do item
Play

Após morte de criança, polícia ocupa a Capelinha de São Caetano

Local chegou a ser interditado para que as equipes pudessem fazer a retirada do item
Play

Vídeo: mulher é flagrada agredindo a mãe com socos e puxões de cabelo

x