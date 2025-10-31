SALVADOR
Urgente! Suspeita de bomba interdita aeroporto de Salvador
Situação aconteceu em Salvador na manhã desta sexta-feira, 31, na área de desembarque
Por Bernardo Rego
Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionada na manhã desta sexta-feira, 31, para uma ameaça de bomba na área de desembarque do Aeroporto de Salvador.
O local chegou a ser interditado para que as equipes pudessem fazer a retirada do item, mas após análise, ficou esclarecido que se tratava de um chaveiro de borracha no formato de explosivo.
Em nota, a concessionária que administra do aeroporto de Salvador informou que o item foi retirado por equipes especializadas, e que o terminal não teve o seu funcionamento afetado onde o embarque e desembarque ocorreu normalmente.
Para atender a ocorrência, foi preciso acionar o Esquadrado Antibombas do Batalhão de Operação Policiais Especiais (BOPE) da PM. Câmeras de segurança e depoimentos de funcionários serão fundamentais para esclarecer as circunstâncias do caso.
