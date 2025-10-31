Cobrador que atua em Salvador está desaparecido há dois dias

Cobrador atua na empresa da OT-TRANS - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um cobrador da empresa OT-TRANS identificado como Adaílton Oliva Pereira, de 49 anos, está desaparecido desde quarta-feira, 29. Ele foi visto pela última vez no bairro Jardim das Margaridas em Salvador.

De acordo com o sindicato dos rodoviários, a família do rapaz procurou a entidade que prontamente acionou a Secretária de Segurança Pública com o objetivo de encontrar o trabalhador.

O Sindicato se coloca à disposição da família, inclusive por meio do setor jurídico, e pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Adaílton seja comunicada à Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), ao Sindicato, a algum dirigente sindical da sua garagem, ou à própria família.

Informações podem ser repassadas aos contatos oficiais da DPP, através do número 71996316538 e do Sindicato (71981033954).