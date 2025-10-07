URGENTE!
Caio Alexandre e comparsa morrem em tiroteio entre facções na Bahia
Armas, veículos e celulares foram apreendidos e a Polícia Civil investiga o caso
Por Redação
Um intenso confronto armado entre grupos rivais resultou na morte de dois homens e deixou outras duas pessoas feridas em Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia, na tarde de segunda-feira, 6. O incidente começou no Bairro Redenção, próximo à Escola Gessé Inácio Nascimento, e se estendeu até o Bairro São Lourenço.
As vítimas fatais foram identificadas como Caio Alexandre Costa de Jesus, de 20 anos, natural de Teixeira de Freitas, e Carlos Roberto, natural de Alcobaça. Segundo testemunhas, pelo menos cinco pessoas participaram do tiroteio.
Dois suspeitos, em uma motocicleta, teriam atirado contra Ruan de Jesus Santana, de 24 anos, e uma adolescente de 15, ambos atingidos. Uma terceira pessoa, que estava em um carro conseguiu fugir ilesa.
Durante a fuga, os suspeitos da motocicleta foram perseguidos até o Bairro São Lourenço, onde houve um novo confronto. Uma das pessoas que estava no carro desceu armada e trocou tiros com os ocupantes da moto, que abandonaram o veículo e continuaram a fugir a pé.
Guarnições da Rondesp, Pegasus e do PETO da 87ª CIPM cercaram o quarteirão e se depararam com os suspeitos na Rua José Roberto da Silva. Durante a nova troca de tiros com a polícia, os dois homens foram atingidos. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Costa das Baleias, mas não resistiram aos ferimentos. Ruan e a adolescente também receberam atendimento médico no mesmo hospital, passando por procedimentos cirúrgicos; ainda não há atualização sobre o estado de saúde deles.
A ação policial resultou na apreensão de uma pistola calibre .380, um revólver calibre .32, munições, dois celulares e os veículos usados pelos suspeitos , sendo a motocicleta com placa adulterada. A ocorrência foi registrada como auto de resistência com resultado morte na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, e a Polícia Civil segue investigando o caso.
