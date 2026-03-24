Caso Sara Freitas: confira o passo a passo do julgamento desta terça

Ilustrativa/Fórum Criminal de Dias D’Ávila - Foto: José Simões/Ag A TARDE.

O júri popular do caso Sara Freitas continua em andamento nesta terça-feira, 24, no Fórum Criminal de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Ao todo, 17 testemunhas foram arroladas no processo, que também julga três réus acusados de participação no feminicídio.



O julgamento, que ocorre em segredo de Justiça, está aberto ao público e à imprensa, com restrições. De acordo com o juiz Bernardo Mário Dantas Lubambo, titular da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, a previsão é de que o júri se estenda por mais alguns dias, embora tenha a intenção de concluir a sessão ainda hoje.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Composto por quatro mulheres, dois homens no conselho, além de quatro promotores e representantes da defesa.

Confira como funciona o passo a passo da audiência desta terça:

Primeiro a depor são as testemunhas do Ministério Público (cinco no total), começando pela mãe de Sara, Dolores Freitas;

Em seguida, são ouvidas as testemunhas de defesa, uns com cinco, outros com quatro e alguns com três pessoas;

Após os depoimentos acontecem os interrogatórios;

Na sequência, o MP e a defesa entram em um debate, com, no máximo, 2h30 de duração para cada lado;

Por fim, a réplica, com direito a 2h cada.

Relembre o crime

O crime ocorreu em 24 de outubro de 2023, na entrada do Povoado Leandrinho. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Sara foi morta com extrema violência. Ela teria sido atraída com um falso convite para participar de um evento religioso e executada com 22 golpes de faca.

O corpo foi posteriormente ocultado e queimado. As investigações indicam que o trio agiu de forma organizada, com divisão de tarefas e motivado por promessa de recompensa financeira e interesses relacionados à carreira artística de um dos envolvidos.