Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Caso Sara Freitas: confira o passo a passo do julgamento desta terça

Previsão é de que o júri popular se estenda por mais alguns dias

Luiza Nascimento e Bruno Dias/Portal Massa!

Por Luiza Nascimento e Bruno Dias/Portal Massa!

24/03/2026 - 12:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ilustrativa/Fórum Criminal de Dias D’Ávila
Ilustrativa/Fórum Criminal de Dias D’Ávila -

O júri popular do caso Sara Freitas continua em andamento nesta terça-feira, 24, no Fórum Criminal de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Ao todo, 17 testemunhas foram arroladas no processo, que também julga três réus acusados de participação no feminicídio.

O julgamento, que ocorre em segredo de Justiça, está aberto ao público e à imprensa, com restrições. De acordo com o juiz Bernardo Mário Dantas Lubambo, titular da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, a previsão é de que o júri se estenda por mais alguns dias, embora tenha a intenção de concluir a sessão ainda hoje.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Composto por quatro mulheres, dois homens no conselho, além de quatro promotores e representantes da defesa.

Confira como funciona o passo a passo da audiência desta terça:

  • Primeiro a depor são as testemunhas do Ministério Público (cinco no total), começando pela mãe de Sara, Dolores Freitas;
  • Em seguida, são ouvidas as testemunhas de defesa, uns com cinco, outros com quatro e alguns com três pessoas;
  • Após os depoimentos acontecem os interrogatórios;
  • Na sequência, o MP e a defesa entram em um debate, com, no máximo, 2h30 de duração para cada lado;
  • Por fim, a réplica, com direito a 2h cada.

Leia Também:

Mãe de Sara Freitas pede que advogados tenham caráter em júri popular
Caso Sara Freitas: defesa levanta hipótese de outro envolvido no crime
“O que queremos é a condenação”, diz advogado da família de Sara Freitas

Relembre o crime

O crime ocorreu em 24 de outubro de 2023, na entrada do Povoado Leandrinho. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Sara foi morta com extrema violência. Ela teria sido atraída com um falso convite para participar de um evento religioso e executada com 22 golpes de faca.

O corpo foi posteriormente ocultado e queimado. As investigações indicam que o trio agiu de forma organizada, com divisão de tarefas e motivado por promessa de recompensa financeira e interesses relacionados à carreira artística de um dos envolvidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

julgamento Júri popular sara freitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ilustrativa/Fórum Criminal de Dias D’Ávila
Play

Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

Ilustrativa/Fórum Criminal de Dias D’Ávila
Play

Justiça por Thamires: multidão, protesto e cortejo marcam sepultamento em Salvador

Ilustrativa/Fórum Criminal de Dias D’Ávila
Play

Thamiris: população tenta incendiar casa de suspeito e ônibus são remanejados

Ilustrativa/Fórum Criminal de Dias D’Ávila
Play

Caso Thamiris: o que se sabe sobre o desaparecimento após 7 dias

x